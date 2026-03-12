قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد محمد عدوية على المسرح في سهرة رمضانية

سعيد فراج

احتفل الفنان هشام عباس بعيد ميلاد الفنان محمد عدوية خلال إحدى السهرات الرمضانية، في أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال، حيث حرص عباس على تهنئة عدوية على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخلال السهرة، قدم النجمان دويتو غنائيًا مميزًا لأغنية “ناري ناري”، والتي لاقت إعجاب الحضور والمتابعين، حيث تفاعل الجمهور مع الأغنية بالتصفيق والغناء، ما أضفى أجواءً حماسية على الحفل.

ونشر محمد عدوية، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو من الاحتفال، ظهر خلاله وهو يغني مع هشام عباس أغنية «ناري ناري»، وعلق على الفيديو معبرًا عن سعادته بهذه اللحظة المميزة ومشاركة صديقه الاحتفال بعيد ميلاده.

وتفاعل عدد كبير من متابعي عدوية مع الفيديو، حيث انهالت التعليقات التي حملت التهاني والإشادة بالأجواء المميزة التي جمعت النجمين خلال السهرة الرمضانية.

أعمال محمد عدوية

وشارك مؤخرا عدوية في غناء تتر مسلسل “علي كلاي” بطولة أحمد العوضي.

ويعد اختيار محمد عدوية لغناء تتر المسلسل وهو من كلمات الشاعرة كوثر حجازى، امتدادًا لمسيرته الناجحة في تقديم التترات الدرامية، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأعمال التي حققت صدى واسع لدى الجمهور، لما يتمتع به من صوت مميز وحضور خاص وقدرة على التعبير عن الحالة الدرامية للعمل من خلال الأغنية.

هشام عباس عدوية محمد عدوية أعمال محمد عدوية

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

