ظهور مفاجئ لـ يارا السكري في الحلقة 23 يشعل مسلسل «على كلاي» والأحداث تزداد تشويقا

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل “على كلاي” تطورا دراميا مفاجئا مع الظهور الصادم لشخصية روح التي تقدمها الفنانة الشابة يارا السكري، بعد أن ظن الجمهور خلال الحلقات الماضية أنها لقيت مصرعها إثر حادث مأساوي ضمن سياق الأحداث.

وجاء الظهور في مشهد مشحون بالتوتر والغموض، حيث بدت روح في حالة إنسانية قاسية، بعدما ظهرت وهي مكتوفة اليدين وتجلس داخل بانيو كبير موضوع على الأرض، في مكان يبدو معتما ومهجورا، وبدت ملامحها مرهقة ومضطربة، بينما كان وجهها متسخا وآثار التعب والخوف واضحة عليه، مع شعر مبعثر ونظرات مليئة بالقلق والانكسار، في صورة عكست حجم المعاناة التي تمر بها الشخصية بعد اختفائها المفاجئ.

وكشف المشهد للجمهور أن روح لم تمت كما اعتقد كثيرون، بل وقعت ضحية مؤامرة مدبرة تقف وراءها ميادة التي تجسدها الفنانة درة، بمساعدة مختار السندي الذي يؤدي دوره الفنان بسام رجب.

وخلال الحلقة، دار حوار مطول ومشحون بالمشاعر بين روح وميادة، كشفت خلاله الأخيرة ببرود شديد أنها السبب في كل ما وصلت إليه روح، مؤكدة أنها تعمدت إقصاءها عن حياتها وسلبها طفلها، بل وأعلنت صراحة أنها أخذت الطفل لتقوم بتربيته بنفسها ليصبح ابنًا لها، هذا الاعتراف القاسي دفع روح إلى الانهيار الكامل، حيث دخلت في نوبة بكاء وصراخ مؤلمة، ظلت خلالها تستغيث وتصرخ قائلة: "خرجوني من هنا"، في محاولة يائسة للنجاة من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، إلا أن استغاثاتها لم تلقَ أي استجابة، ما زاد من قسوة المشهد وأثره الدرامي.

وقدمت يارا السكري هذه المشاهد باحترافية لافتة، حيث اعتمد أداؤها بشكل كبير على التعبير الانفعالي الصادق ولغة الجسد، لتجسد حالة الخوف والضعف والانكسار التي تمر بها الشخصية، وهو ما جعل المشهد واحدا من أكثر لحظات الحلقة تأثيرًا.

ويؤكد هذا الظهور المفاجئ أن شخصية روح لا تزال عنصرًا محوريًا في تطور أحداث مسلسل على كلاي، خاصة بعد انكشاف جانب من المؤامرة التي تحيط بها، وهو ما يمهد لمزيد من المفاجآت والتصاعد الدرامي خلال الحلقات المقبلة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

مسلسل علي كلاي

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد ثروت، وطارق الدسوقي، وسارة بركة، وريم سامي، وضياء عبد الخالق، ورحمة محسن، وعمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.