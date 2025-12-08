أزمة بمصروفات الصفوف الأولى بالمدارس التجريبية .. ومطالب بتدخل وزارة التربية والتعليم

كشفت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” ، عن وجود أزمة في مصروفات الصفوف الأولى في المدارس التجريبية.

قالت فاطمة فتحي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: سبق أن طالبنا بأن يتم دفع مصروفات التجريبيات عن طريق البريد بالرقم القومي للطالب وتم التنفيذ بالفعل هذا العام بعد اضافة مصروفات الكتب ، لكن للاسف التنفيذ تم بعد ما طلاب الصفوف الاولى دفعوا المصروفات بالفعل.



وأضافت فاطمة فتحي: الأزمة أن أولياء الامور فوجئوا بأن المصروفات المدفوعة لم تظهر على “سيستم البريد” ، فرغم أن المدارس معها إيصالات السداد الخاصة بالتسوية ، إلا أن الطلاب على سيستم البريد “غير مسددين”.



وتساءلت “فاطمة فتحي” : ذنب مين ده ؟ أكيد مش ذنب ولي الأمر ، وطالما السيستم جديد علي الاقل يستثنى منه اللي دفع أو الصفوف الاولي ويطبق على الباقي أو يتم تطبيقه العام القادم ، إنما التأخير ده مين اللي يتحاسب عليه هل المفروض ولي الأمر اللي يدفع المصاريف تاني ويفضل يلف لاسترداد المبلغ ؟

وقالت: ياريت الوزاره تحل المشكلة وتظبط السيستم ويتم خصم اللي اتدفع أو يتم باقي السداد عن طريق المدرسة لمن دفع بالفعل، مع العلم ان كتب اولادنا لسه ناقصه وفي كتب لم نستلمها واتقال خلاص مفيش كتب ...يعني هندفع ثمن حاجه لم نحصل عليها !

مصروفات المدارس الرسمية

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : بالإشارة إلى القرار الوزاري 285 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار الوزاري 224 لسنة 2025 وبالاشارة للخطاب الصادر بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها في الوزارة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظرا لوجود عدد كبير من الطلاب قاموا بسداد رسوم خدمات اللغات وقيمة المبالغ الواردة بالقرار الوزاري 156 من العام الدراسي 2025 / 2026 وذلك قبل صدور القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 وقبل صدور خطاب وجودب التحصيل عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، تقرر توجيه مديري مديريات التربية والتعليم بـ : تشكيل لجنة عاجلة بكل إدارة تعليمية على النحو الاتي : مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسا ، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عضو ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الشئون المالية ، وعضو من الإحصاء "نظم وتكنولوجيا المعلومات".

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون مهمة هذه اللجنة : تجميع بيانات الطلاب المسددين لخدمات اللغات او ما يتبع قرار 156 ، واعداد كشوف معتمدة بهذا الشأن ثم تحميلها بشيت اكسل مجمع على CD على النحو التالي : اسم الطالب - الرقم القومي - الصف - الإدارة - المدرسة - ما تم دفعه من خدمات اللغات - ما تم دفعه من قرار 156 - الإجمالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون تلك البيانات تخص العام الدراسي 2025 / 2026 لمن قام بالسداد قبل صدور القرار بالتحصيل الالكتروني عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة ، ثم تقوم المديرية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشئون القانونية والمدارس الرسمية للغات والاحصاء بمراجعة ما ورد إليها من الإدارات التعليمية واعتماد الكشوف من مدير المديرية وارسال CD نهائية بالبيانات المطلوبة وصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية في موعد غايته 7 أكتوبر ، على أن يكون التسليم شخصي عن طريق مندوب المديرية بمقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية شخصيا إلى مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات.