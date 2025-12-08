فريق من الصليب الأحمر والقسام يستأنف البحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الطائرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت قبل وقت قصير مدينة دير البلح، وتحديداً منطقة البصة الواقعة إلى الغرب من المدينة في المحافظة الوسطى، ما أسفر عن إصابة خطيرة نُقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وأكد في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحوزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا القصف امتد إلى المناطق البيضاء المكتظة بالنازحين والمواطنين الفلسطينيين، في ظل استمرار العمليات العسكرية في مختلف مناطق القطاع.

وأوضح جبر أنّ المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح تعرضت هذا اليوم لقصف مدفعي كثيف ومتواصل، كما تتعرض أحياء التفاح والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة لقصف مماثل من المدفعية الإسرائيلية، يترافق مع إطلاق نيران الرشاشات الثقيلة باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وذكر أنّ الطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت اليوم نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، في استمرار للتصعيد العسكري.

وفيما يتعلق بعمليات البحث عن الجثة الإسرائيلية المحتجزة الأخيرة داخل قطاع غزة، أوضح جبر أنّ فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفرق الفنية وعناصر من المقاومة الفلسطينية نفذت اليوم جولة خامسة من عمليات البحث في المنطقة الشرقية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأكد أنّ عمليات التفتيش انتهت دون العثور على الجثة، مشيراً إلى أنّ المقاومة الفلسطينية ستقوم بنقلها وتسليمها عند العثور عليها.