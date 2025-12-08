قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتواصل مع حامد حمدان لضمه رسميا.. إعلامي يكشف
السياحة والآثار: لا زيادة في سعر تأشيرة زيارة مصر
تحرك عاجل من الاتحاد الإيراني بشأن أزمة مباراته مع مصر في كأس العالم
حقيقة الزيادة.. أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و WE
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
توك شو

أحمد بنداري: كثافات كبيرة في الدول العربية بانتخابات النواب تليها روما

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الأول في التصويت بانتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة، شهد كثافات كبيرة، وتأتي الكويت ويت الرياض ودبي في أول الدول العربية، وفي الدول الأوروبية، جاءت المقرات الانتخابية في روما وميلانو وأثينا. 

وأضاف القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الفئات العمرية الأكثر مشاركة من 31 عاما إلى 40 عاما، ثم يأتي من 41 عاما إلى 50 عاما.

وتابع القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: "مع انطلاق العملية الانتخابية خارج البلاد في 139 مقرا بـ117 دولة، والتي بدات منذ قليل مع فتح أول مقر انتخابي في دولة نيوزيلاندا، في الـ30 دائرة انتخابية في 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدا امتثالا للمحكمة الإدارية العليا وجاءت كالتالي:

الوادى الجديد
الدائرة الأولى قسم الخارجة
الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة
اسوان
الدائرة الأولى قسم اول أسوان
الدائرة الثالثة مركز النوبة
الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر
الدائرة الأولى قسم الاقصر
الدائرة الثانية مركز القرنة
الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية
الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا
الدائرة الأولى قسم أول المنيا
الدائرة الثالثة مركز مغاغة
الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص
الدائرة الخامسة مركز ملوى
الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة
الدائرة الأولى قسم الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين
الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور
الدائرة السابعة قسم العمرانية
الدائرة التاسعة قسم الأهرام
الدائرة العاشرة قسم أكتوبر
الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة
الدائرة الرابعة مركز المحمودية
الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى
الدائرة السادسة مركز الدلنجات
الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج
الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط
الدائرة الأولى قسم اول اسيوط
الدائرة الثانية مركز القوصية
الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم
الدائرة الثالثة مركز سنورس

واختتم انه يتم الاختيار بين المترشحين وفقًا للعدد المحدد قانونًا والمبين علي ورقة الاقتراع، ندعوكم مجددًا يا أبناء مصر علي المشاركة والنزول إلي اللجان واختيار من ترونه يمثلكم ومن ترونه مناسبًا لتطلعاتكم ومن تحسونه قادرًا وأهلًا لحمل الأمانة امانة التشريع والرقابة.
 

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

الوطنية للانتخابات

بنداري: عدد الدوائر الانتخابية التي تجرى بها الانتخابات هي 30 موزعة على 10 محافظات

الوطنية للانتخابات

أحمد بنداري: كثافات كبيرة في الدول العربية بانتخابات النواب تليها روما

لسفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

حجازي: الرئيس السيسي خلال لقائه بالمشير خليفة حفتر أكد على أهمية توحيد المؤسسات بالدولة الليبية

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

