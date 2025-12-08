أحمد بنداري: كثافات كبيرة في الدول العربية بانتخابات النواب تليها روما

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الأول في التصويت بانتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة، شهد كثافات كبيرة، وتأتي الكويت ويت الرياض ودبي في أول الدول العربية، وفي الدول الأوروبية، جاءت المقرات الانتخابية في روما وميلانو وأثينا.

وأضاف القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الفئات العمرية الأكثر مشاركة من 31 عاما إلى 40 عاما، ثم يأتي من 41 عاما إلى 50 عاما.

وتابع القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: "مع انطلاق العملية الانتخابية خارج البلاد في 139 مقرا بـ117 دولة، والتي بدات منذ قليل مع فتح أول مقر انتخابي في دولة نيوزيلاندا، في الـ30 دائرة انتخابية في 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدا امتثالا للمحكمة الإدارية العليا وجاءت كالتالي:



الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

اسوان

الدائرة الأولى قسم اول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو



الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا



الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة



المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس



الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر



البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة



سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا



اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج



الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس



واختتم انه يتم الاختيار بين المترشحين وفقًا للعدد المحدد قانونًا والمبين علي ورقة الاقتراع، ندعوكم مجددًا يا أبناء مصر علي المشاركة والنزول إلي اللجان واختيار من ترونه يمثلكم ومن ترونه مناسبًا لتطلعاتكم ومن تحسونه قادرًا وأهلًا لحمل الأمانة امانة التشريع والرقابة.

