منتخب عمان ينهى الشوط الأول متقدما على جزر القمر بهدفين

تقدم منتخب عمان على منافسه جزر القمر بنتيجة هدفين دون رد في الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.

وجاء هدفا عمان عن طريق خالد صبحي في الدقيقة 30 والدقيقة 43 من عمر الشوط الاول.



تشكيل منتخب عمان

حراسة المرمى: ابراهيم المخيني

الدفاع: مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي

الوسط : عبدالله فواز - حارب السعدي - علي البوسعيدي

الهجوم : جميل اليحمدي - عصام الصبحي - زاهر الأغبري

فيما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي :

حراسة المرمى : عادل أنزيماتي

الدفاع : كريم محمد - يانيس كاري - ياسين صندوه - نسيم أحمد

الوسط : قاسم حاجي - زينو محمد - حميدو علي

الهجوم :حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - عفان جامباي.