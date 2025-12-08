هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

أثارت مسألة تربية السلاحف في المنازل جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل اعتقادات تزعم أن وجود السلحفاة يجلب الرزق والحظ ويمنع السحر.

وردّ الدكتور مبروك عطية على هذه المزاعم، مؤكدًا أن الاعتقاد بقدرة الحيوان على جلب الرزق أو دفع الضرر لا يمتّ للإيمان بصلة، ويقع في باب الشرك.

وأوضح أن مثل هذه الأفكار مجرد خرافات وموروثات شعبية لا تستند إلى دليل شرعي أو علمي.

وفي المقابل، أكد عطية أن تربية السلاحف جائزة شرعًا إذا توافرت لها الرعاية اللازمة، لافتًا إلى أن اقتناء الحيوانات المباحة داخل المنازل بغرض الزينة أو المؤانسة لا حرج فيه شرعًا.

