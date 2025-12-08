قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة: تشغيل نقطة إسعاف الودي بطاقة 26 سيارة إسعاف مزودين بتجهيزات العناية المركزة المتنقلة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال تشغيل نقطة إسعاف الودي، المُقامة على مساحة 250 م² ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية؛ نظرًا لأهميتها في تحسين جودة الخدمات الرئيسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة في قرى الريف المصري.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير عام إسعاف الجيزة حول مكونات نقطة الإسعاف، والتي تضم 26 سيارة إسعاف، منها 23 سيارة عناية مركزة متنقلة؛ لتخدم قرية الودي والقرى المجاورة لها، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ويضمن تلبية احتياجات الأهالي.

وأكد المحافظ أهمية الدور المحوري لنقاط الإسعاف المنشأة حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأطقم الطبية والفنية المتخصصة لتشغيل نقطة إسعاف الودي بكفاءة عالية.

كما شملت جولة المحافظ، تفقد التجهيزات النهائية لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الودي بمركز ومدينة الصف، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتوفير خدمات صحية متكاملة ورعاية أساسية لمواطني القرية والقرى المحيطة بها.

وتفقد المحافظ عيادة الأسنان، وقسم تنظيم الأسرة، وغرفة التثقيف الأسري والطبي، وعددًا من العيادات الأخرى داخل الوحدة.

رافق المحافظ خلال الجولة: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، والدكتور إسحاق جميل وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وفرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف.

اسعاف الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن "أكلات تشعِر بالدِّفء" و"وصفات شتوية سريعة"
تريند TikTok الجديد… "المكرونة الكريمية بدون كريمة
البحث عن تمساح
