موعد مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، لخوض المواجهة الهامة والمرتقبة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، والتي تجمع كلا الفريقين بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية ، والتي تقام بإستاد السويس الجديد.

المصري يسعى لوضع قدم في نصف نهائي الكونفدرالية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل وضع قدم في الدور نصف النهائي قبل مواجهة الإياب الصعبة على الأراضي الجزائرية.

على الجانب الآخر، يسعى فريق شباب بلوزداد الجزائري الذي تصدر مجموعته في مرحلة دور المجموعات، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مصر تريحه قبل خوض مواجهة الإياب على أرضه وبين جماهيره بما يحقق طموحاته في التواجد بالمربع الذهبي لكأس الكونفدرالية التي أعلن كاف عن زيادة جائزة البطل فيها إلى 4 ملايين دولار بدلا من 2 مليون دولار.

مدرب المصري يحذر لاعبيه

عقد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبيه لمراجعة أهم نقاط القوة والضعف لدى فريق شباب بلوزداد الجزائري، قبل اللقاء المرتقب بربع نهائي الكونفدرالية بين الفريقين.

وخلال الجلسة حذر الكوكي، لاعبي الفريق البورسعيدي من خطورة هجوم شباب بلوزداد والذي نجح في تسجيل 11 هدفاً في دور المجموعات ولم يخسر سوى مباراة واحدة، مشددا على أهمية الرقابة المحكمة على محمد علي بن حمودة مهاجم شباب بلوزداد، خاصة وأنه يعتبر هداف الفريق الجزائري، ويجيد التسجيل من أنصاف الفرص في منطقة الجزاء.

موعد مباراة المصري وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

من المقرر، أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة، والثانية عشر بتوقيت ابو ظبي، على أرضية ستاد السويس الجديد، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد، عبر قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق نوفل باشي، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بشكل حصري في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

حكم مباراة المصرى وشباب بلوزداد

يقود مباراة المصري وشباب بلوزداد، حكم الساحة جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية، ومعه مواطنه مساعد الحكم الأول جوليان بونجيلي نجيلا، ومواطنه الآخر مساعد الحكم الثاني مواينيا جرادل مبليزي.

فيما يتولى التشادي الحاجي أليو محمد مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الموريتاني دحان بيده مهام حكم تقنية الفيديو بمعاونة من الكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو.