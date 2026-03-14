تصاعد المواجهات في جنوب لبنان مع توسيع التوغل الإسرائيلي البري

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة في الأراضي اللبنانية، ولا سيما في الجنوب اللبناني، في ظل تصعيد عسكري متواصل خلال الساعات الأخيرة، مشيراً إلى أن الغارات الإسرائيلية طالت عدداً من البلدات الجنوبية وسط حالة من التوتر الميداني المتزايد على طول الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة.

وأضاف سنجاب، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية داما الكردي ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن التطور الأبرز يتمثل في توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق العملية البرية داخل الجنوب اللبناني، موضحاً أن القوات الإسرائيلية دخلت من أكثر من 20 نقطة على طول الحدود الجنوبية خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى تسجيل تقدم للقوات الإسرائيلية في بلدة مارون الراس الواقعة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، في خطوة تعكس اتساع رقعة المواجهات البرية في المنطقة.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن هذا التوغل الإسرائيلي يواجه اشتباكات وهجمات من عناصر حزب الله الذين يحاولون تعطيل تقدم قوات الاحتلال في أكثر من محور، مشيراً إلى تنفيذ الحزب عدداً من العمليات خلال الساعات القليلة الماضية استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التقدم في عدة مناطق، لا سيما في بلدة العباسية بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

وأشار سنجاب إلى أن بلدة مارون الراس شهدت أيضاً اشتباكات ليلية بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله، خصوصاً في منطقة تُعرف باسم سلة العقبة، بالتزامن مع عمليات استهداف نفذها الحزب من الجنوب اللبناني تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية للحدود، في وقت تعرضت فيه بلدات لبنانية لموجات من الغارات العنيفة، قال جيش الاحتلال إنها استهدفت مخازن سلاح ومستودعات يستخدمها حزب الله لتخزين الأسلحة.

