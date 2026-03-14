الخارجية: مصر ستدعم لبنان في توفير الاحتياجات العاجلة للتعامل مع النازحين

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني لبحث التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الراهن في لبنان الشقيق.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، اليوم السبت ، بأن الاتصال تناول مستجدات العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان والتوغل داخل الأراضي اللبنانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع لتلك الاعتداءات وأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

وأكد وزير الخارجية أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

وشدد وزير الخارجية على دعم القاهرة لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، مشددا على ضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لتهيئة المناخ المواتي لبدء المفاوضات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تؤتي ثمارها على الأرض لترسيخ التهدئة.

واستمع الوزير عبد العاطي من رئيس الوزراء اللبناني حول المتطلبات والاحتياجات العاجلة للتعامل مع أزمة النازحين في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الاستجابة للاحتياجات وتوفير المساعدات اللازمة لدعم الشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة والنزوح الداخلى.

وعبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن تقدير لبنان البالغ قيادة حكومة وشعبا للمواقف المصرية الداعمة للبنان فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة.