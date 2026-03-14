الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026| فيديو

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تستمر اليوم، السبت 14 مارس 2026، حالة من التقلبات الجوية، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

الأمطار والظواهر المصاحبة

وأضافت “غانم”، خلال برنامج “صباح البلد”: “ستشهد بعض المناطق على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وخليج السويس، وسيناء، فرصًا لأمطار متوسطة قد تصل إلى حد السيول في بعض الأماكن، كما قد تكون الأمطار رعدية في بعض الأحيان”.

الرياح المثيرة للأتربة

وأوضحت: “الرياح ستنشط بشكل كبير اليوم، حيث تصل سرعتها إلى ما بين 40 و50 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على العديد من المناطق، مثل الصحراء الغربية، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء”.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشارت إلى أن الملاحة البحرية ستكون مضطربة في البحرين الأحمر والمتوسط، في البحر المتوسط، ستصل سرعة الرياح إلى 50-70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، بينما في البحر الأحمر وخليج السويس ستكون سرعة الرياح بين 40-60 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة

وأكدت “غانم” أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في عدد من المدن المصرية بين 17 و37 درجة مئوية، مع تباين بين المناطق المختلفة.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

وأوضحت أنه يجب على المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق الصحراوية والسريعة، بسبب الرياح المثيرة للأتربة، كما دعت الأرصاد إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار والالتزام بالإرشادات في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة أو السيول.