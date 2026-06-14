وزيرا خارجية مصر و جيبوتي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في القرن الأفريقي

جرى إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد عبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، يوم الأحد ١٤ يونيو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون في شتى المجالات لاسيما في مجال الطاقة واللوجستيات والموانئ والربط البحري والبنية التحتية، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة بما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين وتشجيع الاستثمارات، ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الجيبوتي، بالإضافة إلى تعزير التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها المؤسسات المصرية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، تبادل الوزيران الرؤى إزاء المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليمي، حيث جدد الوزير عبد العاطى التأكيد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة، ورفض أية محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدول وسلامة أراضيها.

كما أكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ولاسيما منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.