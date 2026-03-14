الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياح قوية وأمطار غزيرة..حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026

منار عبد العظيم

تتصدّر حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026 محركات البحث في مصر، في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة.

حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقع اليوم، في وقت تشهد فيه العديد من المناطق موجة من الرياح القوية والأمطار المتفاوتة الشدة.

حالة الطقس المتوقعة:

تشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، مع تكوّن سحب رعدية على عدة مناطق. يصاحب هذه السحب أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحيانًا. 

كما يتوقع أن يكون هناك نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/س، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة.

وفيما يتعلق بالمناطق المتأثرة، يتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على سواحل البحر المتوسط، شمال الوجه البحري، خليج السويس، وبعض المناطق في سيناء. بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

تحذيرات الأرصاد:

الرياح: تشير الأرصاد إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق مثل الصحراء الغربية وجنوب البلاد. قد تتسبب هذه الرياح في تقليل الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

حركة الملاحة البحرية:

 الأرصاد حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر. على سواحل البحر المتوسط، تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر. أما على سواحل البحر الأحمر، فتتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بنفس الارتفاع.

نصائح الأرصاد: دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التقلبات الجوية، وأوصت بتجنب الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء العواصف الرعدية. 

كما يُنصح السائقون بالقيادة بحذر بسبب انخفاض الرؤية في بعض المناطق، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع البرق.

