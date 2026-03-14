الصحة تطلق حملة توعوية شاملة حول الاستخدام الآمن للأدوية خلال شهر رمضان 2026

أعلن مركز المعلومات الدوائية (CDIC)، التابع للإدارة العامة للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة توعوية متكاملة تهدف إلى إرشاد المرضى حول كيفية استخدام الأدوية بكفاءة خلال صيام شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المركز ليكون المرجع الأساسي للمعلومات الدوائية الدقيقة والموثوقة التي تدعم القرارات السريرية وتعزز سلامة المرضى عبر توفير نشرات إرشادية مبسطة تضمن تحقيق الاستفادة العلاجية القصوى دون التأثير سلباً على صحة الصائمين.

نصائح هامة لمرضى القلب والأوعية

وتشمل الحملة مجموعة من الأدلة التوجيهية المتخصصة، منها دليل إدارة أدوية السكري الذي يوضح كيفية ضبط جرعات "الميتفورمين" و"السلفونيل يوريا" والحقن الوريدية لضمان استقرار مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى بروتوكول خاص لإدارة الأنسولين يحدد التوقيتات الدقيقة للجرعات مع وجبتي الإفطار والسحور.

كما تتضمن الإرشادات نصائح هامة لمرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى ضغط الدم تؤكد أهمية التحول إلى أنظمة الجرعة الواحدة يومياً كلما أمكن ذلك، وتجنب استخدام مدرات البول في المناخات الحارة لتفادي خطر الجفاف.

وشدد المركز في تعليماته على ضرورة طلب المرضى للمشورة الطبية المسبقة قبل بدء الصيام لمناقشة تعديلات نظام الجرعات، خاصة للفئات عالية المخاطر مثل كبار السن الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى أو الأمراض المزمنة المتعددة.

وتوفر النشرات معلومات دقيقة حول توقيت تناول أدوية الغدة الدرقية "الليفوثيروكسين" وحالات تحمل الصيام لمرضى عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم الرئوي.

وتهدف وزارة الصحة والسكان، من خلال تعميم هذه المعلومات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية، ورفع مستوى الوعي الصحي لضمان صيام آمن لجميع المواطنين.