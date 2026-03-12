قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصحة: 300 مليون دولار شهريًا لتأمين الأدوية والخدمات العلاجية.. فيديو

خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
حسن رضوان

أكد خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن قدرة الدول الحقيقية تُقاس بمدى قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت كفاءة واضحة في إدارة التحديات الصحية خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير الصحة أن الدولة نجحت في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا بأقل خسائر ممكنة، وذلك بفضل توجيهات عبد الفتاح السيسي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة، ما ساهم في عبور الأزمة بكفاءة مقارنة بالعديد من الدول.

300 مليون دولار شهريًا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته في منتدى ثقافي بعنوان "حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية"، أن قطاع الصحة واجه أيضًا تحديات كبيرة خلال أزمة نقص العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن القطاع كان يحتاج إلى نحو 300 مليون دولار شهريًا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المنظومة الصحية.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع أحمد كجوك وزير المالية لوضع آليات واضحة لتأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والاستهلاكات الطبية، مؤكدًا أنه تم بالفعل توفير هذه الاحتياجات لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين دون تأثر.

وشدد وزير الصحة على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والوقاية، موضحًا أن هناك تعاونًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وزير الصحة خالد عبد الغفار الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

ترشيحاتنا

المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم

لتعزيز القيم والأخلاق.. المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

انتخابات المهندسين.. عبد الغني يخاطب ربع وزارات الحكومة لمنع الحشد غدا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشارك في حفل الإفطار السنوي للمجلس الأعلى للجامعات

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد