مصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة ويتهمها بالخيانة والتطاول على الدولة

شنّ الإعلامي مصطفى بكري هجومًا حادًا على داليا زيادة، ووجه لها انتقادات شديدة اللهجة، متهمًا إياها بتجاوزات وبتغيير مواقفها تجاه الدولة المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض من يظهرون في وسائل الإعلام ويُصنفون كـ“نخبة” يسيئون إلى الدولة ويتطاولون عليها، لا تعبر عن مواقف وطنية، بل هم خونة وعملاء، مصيرهم الإعدام.

وأضاف أن هناك شخصيات تحاول الظهور في المشهد العام ثم تتخذ مواقف مثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن التاريخ سيحكم على من يسيء للدولة أو يتجاوز في حقها.