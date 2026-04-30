مصطفى بكري: قرارات رئاسية داعمة للعمال في عيدهم منحة استثنائية وزيادة تعويضات حوادث العمل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن عمال مصر يواصلون أداء دورهم الوطني في دعم الدولة، مشيرًا إلى أنهم كانوا ولا يزالون في الصفوف الأولى، يعملون بإخلاص وإصرار دون أن يفقدوا الثقة في وطنهم، مقدمين التضحيات على مدار سنوات طويلة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن احتفالية عيد العمال، التي شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات، عكست تقدير الدولة لجهود العمال، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الاجتماعية الداعمة للعمالة، خاصة غير المنتظمة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن شملت القرارات صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب إعفاء بعض الفئات من رسوم مزاولة المهنة بهدف دمجهم في القطاع الرسمي. كما تضمنت زيادة قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل من 200 الف جنيه إلى 300 ألف جنيه.