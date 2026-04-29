مصطفى بكري ينعي مختار نوح: رجل امتلك جرأة تصحيح مواقفه

نعى الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، المحامي مختار نوح، مشيدا بمواقفه السياسية في مواجهة جماعة الإخوان المحظورة بعد أن كان أحد أهم كوادرها.

وكتب بكري عبر حسابه علي موقع اكس :"رحم الله المحامي القدير مختار نوح ، هذا الرجل الذي امتلك جرأة تصحيح مواقفه ، بعد أن كان واحدا من أهم كوادر جماعة الإخوان . قال كلمته بكل وضوح ، رغم شراسة الحمله".



توفي المحامي مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة.

وكتبت الصفحة الرسمية للمحامي مختار نوح: “البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالي الأستاذ/ مختار نوح.. وصلاة الجنازة غدًا بمسجد مصطفي محمود بعد صلاة العصر والدفن بمقابر العائلة بالسادس من اكتوبر اللهم أجرنا في مصيبتنا”.