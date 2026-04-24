مصطفى بكري : مخطط لإشغال العالم وإبعاد الأنظار عن مأساة غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة يعكس وجود ترتيبات تستهدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تصاعد الحرب الإيرانية ساهم في تحويل أنظار العالم بعيدًا عن ما يجري في قطاع غزة.



وقف إطلاق النار أولًا

وأوضح خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن الطروحات الحالية بشأن التهدئة لا تعكس عدالة حقيقية، بل تحمل في طياتها ضغوطًا سياسية، خاصة مع طرح شروط تتعلق بنزع سلاح الفصائل قبل البدء في أي خطوات إنسانية أو إعادة إعمار، وهو ما قوبل برفض واضح من الجانب الفلسطيني الذي يتمسك بوقف إطلاق النار أولًا.



وأضاف بكري أن هذا المشهد يعكس محاولة للهروب من استحقاقات الأزمة في غزة، عبر تصدير أزمات أخرى تشغل الرأي العام الدولي، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويطيل أمد المعاناة الإنسانية.