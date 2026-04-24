مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكد تأثر سلاسل الإمداد بالحرب الإيرانية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح خلال كلمته اليوم بالقمة الأوروبية في نيقوسيا ، أن التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس على الاقتصاد وحركة التجارة الدولية.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، أن الرئيس شدد على أن مصر تواصل جهودها المكثفة من أجل منع اتساع رقعة الصراع، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري واضحة، وفي مقدمتها ضرورة الحلول السياسية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد كذلك أهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية وضمان حرية الملاحة، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح بكري أن الرئيس شدد على ضرورة أن تظل القضية الفلسطينية على رأس الأولويات، مع استمرار الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل.

كما تناولت تصريحات الرئيس ، أهمية دعم استقرار لبنان ومنع التصعيد، إلى جانب التأكيد على دعم استقلال ووحدة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

واختتم بكري بأن الرئيس السيسي أكد على أهمية تعزيز وترسيخ العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم التعاون المشترك ويحقق الاستقرار الإقليمي والدولي.