مصطفى بكري: أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار.. ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أحمد كريمة : المرأة الجميلة عليها ارتداء النقاب خوفا من الفتنة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الأمة لا ينبغي أن تضيع وقتها في التركيز على ثقافة الملبس والمظهر، موضحًا أن الله لا ينظر إلى الصور والأشكال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، وأن التقوى محلها القلب.



ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ترامب : سنعيد فتح مضيق هرمز عندما نتوصل لاتفاق مع إيران

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستعيد فتح مضيق هرمز عندما نتوصل لاتفاق مع إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



سمير فرج: إيران تخسر مئات الملايين يوميًا.. واضطراب أسواق الطاقة يهدد حركة الطيران عالميًا

قال اللواء د. سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن استمرار الضغوط والحصار الاقتصادي على إيران أدى إلى خسائر كبيرة في عائدات النفط، مشيرًا إلى أن صادرات النفط الإيراني تأثرت بشكل مباشر خلال الفترة الأخيرة.



بكري : أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، الشعب المصري يتفهم الظروف الصعبة التي تواجه العالم وتؤثر على مصر، مشيرا إلى أن الشعب لديه ثقة في القيادة السياسية.



مصطفى بكري: تداعيات الحرب في إيران تهدد استقرار المنطقة بالكامل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا أحد يستطيع أن يضبط بوصلة الوضع في إيران، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب في إيران تؤثر على المنطقة بالكامل.



112 فدان.. المشرف على مركز ومسجد مصر بالعاصمة الجديدة: المسجد وساحاته تتسع لـ 131 ألف مصلي

أكد ماهر السيد المشرف على مركز ومسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة، أن المركز الثقافي الإسلامي تم إنشائه على اعلى تبة في العاصمة وارتفاع التبة 26 متر .



الخارجية الإيرانية : طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية .. ولو أرادت لفعلت

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية ولو أرادت ذلك لفعلته، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وزير الإعلام اللبناني: الرئيس عون يشكر الدول العربية والشقيقة على المساعدات الإغاثية

أكد وزير الإعلام اللبناني، أن الرئيس عون يشكر الدول العربية والشقيقة على المساعدات الإغاثية.



الحكومة تتحرك لاحتواء تداعيات الحرب.. خطة لتأمين السلع وضبط الأسواق

تكثف الدولة المصرية جهودها للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وحركة الأسواق.