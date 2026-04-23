سمير فرج: إيران تخسر مئات الملايين يوميًا.. واضطراب أسواق الطاقة يهدد حركة الطيران عالميًا

قال اللواء د. سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن استمرار الضغوط والحصار الاقتصادي على إيران أدى إلى خسائر كبيرة في عائدات النفط، مشيرًا إلى أن صادرات النفط الإيراني تأثرت بشكل مباشر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح فرج، خلال لقاء له ببرنامج «الحياة اليوم»، أن إيران كانت تصدر ما يقرب من مليون ونصف برميل يوميًا، إلا أن هذه الكميات تعرضت لتراجع كبير، ما انعكس على الاقتصاد الإيراني بخسائر ضخمة تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات يوميًا.

وأضاف الخبير العسكري، أن الأزمة لم تعد مقتصرة على إيران فقط، بل امتدت تداعياتها إلى أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط، وتزايد المخاوف بشأن اضطراب سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطيران الذي يعتمد على الوقود بشكل أساسي.

وأشار إلى أن بعض التقارير الدولية حذرت من احتمالية تأثر حركة الطيران عالميًا خلال فترة قصيرة إذا استمر اضطراب الإمدادات، وهو ما قد يخلق أزمة وقود في عدد من الدول.

ولفت إلى أن هذه التطورات تعكس حجم الضغط الاقتصادي الحالي، مؤكدًا أن الأوضاع أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بتوازنات الطاقة العالمية، وليس فقط بالصراع السياسي في المنطقة.