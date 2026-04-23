مصطفى بكري: تداعيات الحرب في إيران تهدد استقرار المنطقة بالكامل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا أحد يستطيع أن يضبط بوصلة الوضع في إيران، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب في إيران تؤثر على المنطقة بالكامل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه سيكون هناك مفاوضات غدا في إسلام أباد، مؤكدا أن هناك أنباء تؤكد بان الدفاعات الأيرانية قد تم تفعيلها في طهران.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه كان الأمل أن يكون هناك هدنة، مؤكدا أن المنطقة لا تزال على صفيح ساخن، خاصة أن إيران وأمريكا لكل منهم له أهدافه.

وأشار إلى أن مضيق هرمز مازال مغلق، مما يؤثر على سلاسل الإمداد والطاقة، وإضطراب في الوضع العالمي.