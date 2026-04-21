بكري : الأمن العربي في مواجهة تحديات متصاعدة .. وتحذيرات من مخاطر التفكيك الإقليمي

حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ، من تصاعد التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"العدو الصهيوني" يظل التهديد الرئيسي للأمة العربية، في ظل سعيه المستمر للهيمنة على المنطقة.



وأشار "بكري" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، إلى أن هناك تصورات لدى الجانب الإسرائيلي تستند إلى مشروع توسعي، مدعوم بثقة في تحقيقه نتيجة ما وصفه بوجود ظروف إقليمية ودولية مواتية، خاصة في ظل علاقاته مع دونالد ترامب، لافتًا إلى أن الأوضاع الحالية تشهد تهديدات حقيقية للنظام العربي.



وأوضح أن عددًا من الدول العربية، مثل لبنان واليمن وسوريا والعراق، تواجه تحديات داخلية معقدة، ما يعكس مخاطر محاولات العبث بالأمن القومي وإثارة الانقسامات داخل الدول الوطنية، مشددًا على ضرورة مراجعة السياسات العربية لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن أي محاولات للسيطرة على الدول العربية لن تنجح في ظل تماسك الشعوب.



وفي سياق متصل، أكد أن إيلام إسرائيل لا يمكن أن يكون مبررًا للتغاضي عن أي اعتداءات على دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، مشيرًا إلى ضرورة أن تحترم إيران مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو دعم ميليشيات داخلها.



وأكد بكري أن القيادة السياسية، وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي، تحذر باستمرار من خطورة المرحلة الراهنة، وتدعو إلى رفع وعي المواطنين، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، مشددًا على أهمية مواجهة الشائعات بالمعلومات الدقيقة والحقائق، في ظل ما وصفه بحرب تستهدف مختلف مؤسسات الدولة.