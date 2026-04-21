مصطفي بكري: اختيار الأمم المتحدة رانيا المشاط لقيادة الإسكوا يعكس خبرتها الواسعة

الدكتورة رانيا المشاط
علا محمد

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، تعيين الدكتورة رانيا المشاط من جمهورية مصر العربية أمينة تنفيذية جديدة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

و علق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه بمنصة اكس :"إختيار الأمين العام للأمم المتحده للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة في منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحده وأميناً تنفيذيا جديدا للجنة الأمم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغربي آسيا ( الإسكوا ) يعكس قيمة د رانيا ، وعلمها وخبرتها الواسعة في هذا المجال".

واضاف بكري  :" . د. رانيا المشاط تملك خبرة في هذا المجال تمتد لأكثر من ٢٥ عاما كخبيره في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية والبنوك المركزية وأطر السياسة الوطنية ، وهي صاحبة السردية الوطنية للتنمية الشاملة في مصر ، تلك السردية التي وضعت إطارا للسياسات الداعمه للنمو والتشغيل في مصر ، بهدف إحداث نقله إقتصاديه ، وتحسين جودة الحياة في البلاد ".

وختم :". د . رانيا المشاط التي تفخر دوما أنها ابنة د، عبدالمنعم المشاط الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هي علامة بارزة في العمل التنفيذي المصري لعدة سنوات ، كانت فيها نموذجا يعكس الرؤية الواعية ، والقيم النزيهة ، والإخلاص في الأداء، ولذلك جري اختيارها في هذا المنصب رفيع المستوي . ألف مبروك للدكتوره رانيا ، ومبروك لمصر  العظيمه بأبنائها المخلصين".

وتعتبر الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية مرموقة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً، تخصصت خلالها في صياغة السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة أطر السياسة النقدية في البنوك المركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تميزها في قيادة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتطوير آليات تمويل التنمية والمناخ، ودعم مبادرات المساواة بين الجنسين من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية.

وتقلدت المشاط عدة مسؤوليات رفيعة المستوى، حيث تولت حقائب وزارية على مدار ثماني سنوات متتالية في الفترة من 2018 إلى 2026، شملت وزارات السياحة، والتعاون الدولي، ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شغلت سابقاً منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، وساهمت بفعالية في تطوير استراتيجيات السياسة النقدية، فضلاً عن عملها مستشارة لكبير الاقتصاديين وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء

بعد استغلال النقاب في ارتكاب جرائم.. عباس شومان: يجب التحقق من هوية المنتقبة وتدوين بياناتها

الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا وصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض ودعا له النبي بالمغفرة

كيف تحافظ على ثواب الحج

كيف تحافظ على ثواب الحج والبعد عن محبطات الأعمال؟ أزهري يوضح

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد