مصطفي بكري: اختيار الأمم المتحدة رانيا المشاط لقيادة الإسكوا يعكس خبرتها الواسعة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، تعيين الدكتورة رانيا المشاط من جمهورية مصر العربية أمينة تنفيذية جديدة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

و علق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه بمنصة اكس :"إختيار الأمين العام للأمم المتحده للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة في منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحده وأميناً تنفيذيا جديدا للجنة الأمم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغربي آسيا ( الإسكوا ) يعكس قيمة د رانيا ، وعلمها وخبرتها الواسعة في هذا المجال".

واضاف بكري :" . د. رانيا المشاط تملك خبرة في هذا المجال تمتد لأكثر من ٢٥ عاما كخبيره في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية والبنوك المركزية وأطر السياسة الوطنية ، وهي صاحبة السردية الوطنية للتنمية الشاملة في مصر ، تلك السردية التي وضعت إطارا للسياسات الداعمه للنمو والتشغيل في مصر ، بهدف إحداث نقله إقتصاديه ، وتحسين جودة الحياة في البلاد ".

وختم :". د . رانيا المشاط التي تفخر دوما أنها ابنة د، عبدالمنعم المشاط الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هي علامة بارزة في العمل التنفيذي المصري لعدة سنوات ، كانت فيها نموذجا يعكس الرؤية الواعية ، والقيم النزيهة ، والإخلاص في الأداء، ولذلك جري اختيارها في هذا المنصب رفيع المستوي . ألف مبروك للدكتوره رانيا ، ومبروك لمصر العظيمه بأبنائها المخلصين".

وتعتبر الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية مرموقة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً، تخصصت خلالها في صياغة السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة أطر السياسة النقدية في البنوك المركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تميزها في قيادة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتطوير آليات تمويل التنمية والمناخ، ودعم مبادرات المساواة بين الجنسين من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية.

وتقلدت المشاط عدة مسؤوليات رفيعة المستوى، حيث تولت حقائب وزارية على مدار ثماني سنوات متتالية في الفترة من 2018 إلى 2026، شملت وزارات السياحة، والتعاون الدولي، ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شغلت سابقاً منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، وساهمت بفعالية في تطوير استراتيجيات السياسة النقدية، فضلاً عن عملها مستشارة لكبير الاقتصاديين وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي.