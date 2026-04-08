دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اختيار رانيا المشاط مفوضًا في المبادرة العالمية "تحالف مستقبل التعاون الإنمائي"

رانيا المشاط
رانيا المشاط

أعلن "تحالف مستقبل التعاون الإنمائي"، اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة في مصر، وإحدى القيادات العالمية في مجالي التنمية والتعاون الدولي، لتكون واحدة من المفوضين في التحالف، وسط مجموعة من القيادات العالمية على صعيد الحكومات، ومجتمع الأعمال، والمجتمع المدني، حيث يعد التحالف مبادرة عالمية جديدة أطلقها بشكل مشترك مركز التنمية العالمية في واشنطن العاصمة والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي بغانا.

ويستهدف "تحالف مستقبل التعاون الإنمائي"، إعادة تشكيل أطر التعاون الدولي في ضوء التحديات العالمية المتغيرة، خاصة على صعيد التحولات الاقتصادية، وضغوط التغيرات المناخية، والتطور التكنولوجي المتسارع، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى وضع رؤية مشتركة حول مستقبل التعاون الإنمائي وتمويل التنمية.

ويترأس التحالف بشكل مشترك كل من وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة وعميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية في معهد العلوم السياسية (Sciences Po)، أرانتشا غونزاليس لايا، ونائب رئيس نيجيريا السابق، ييمي أوسينباجو.

ويضم التحالف تمثيلًا واسعًا من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا، حيث يجمع مفوضين ملتزمين بتعزيز قدرة الدول وصوتها في صياغة التعاون الإنمائي.

ويضم المفوضون: الدكتورة رانيا المشاط (مصر)؛ تمارا حسن عابد (بنجلاديش)؛ أزوسينا أربيلتشي (أوروغواي)؛ شينغلين بن (الصين)؛ أبيغيل كاجومبا (أوغندا)؛ جواكيم ليفي (البرازيل)؛ شانكار ماروادا (الهند)؛ ديفيد ميليباند (المملكة المتحدة)؛ جاساندرا نايكر (جنوب إفريقيا)؛ وداوودا سيمبين (السنغال).

وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، "أن التعاون الإنمائي يجب أن يتوافق بشكل أفضل مع الأولويات الوطنية التي تدعها الدول، مع العمل في الوقت ذاته على تحفيز استثمارات القطاع الخاص على نطاق اوسع وهو ما يتطلب تعزيز الروابط بين السياسات العامة، والشراكات الدولية، وأسواق رأس المال، بما يتيح تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية، معبرة عن سعادتها للمساهمة في صياغة هذا التحول وتسريعه من خلال تحالف مستقبل التعاون الإنمائي".

ومن المقرر أن يمثل الاجتماع الافتتاحي للتحالف في واشنطن العاصمة، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، وانطلاق جهد يمتد لعام كامل لتطوير توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تستهدف تعزيز فعالية نظم التعاون الإنمائي.

ويُعد مركز التنمية العالمية (CGD) مؤسسة بحثية مستقلة في واشنطن العاصمة، تعمل على الحد من الفقر وعدم المساواة عالميًا. أما المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي فهو معهد سياسات اقتصادية إفريقي يدعم النمو طويل الأجل في القارة من خلال التحول الاقتصادي.

وتضم قائمة المفوضين

• د. رانيا المشاط (مصر): وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسياحة السابقة.

• ديفيد ميليباند (المملكة المتحدة): رئيس ومدير تنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية؛ ووزير الخارجية البريطاني الأسبق.

• جواكيم ليفي (البرازيل): رئيس مركز تمويل المناخ؛ ووزير المالية البرازيلي الأسبق؛ والمدير المالي السابق والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي.

• شينغلين بن (الصين): العميد المؤسس لكلية الأعمال الدولية بجامعة تشجيانغ.

• شانكار ماروادا (الهند): الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة EkStep، وعضو رئيسي في الفريق المؤسس لبرنامج الهوية الرقمية الهندي "آدهار".

• جاساندرا نايكر (جنوب إفريقيا): الشريك الإداري في Saja Climate Partners.

• داوودا سيمبين (السنغال): رئيس ومدير تنفيذي لشركة AfriCatalyst.

• أزوسينا أربيلتشي (أوروغواي): عضو مجلس إدارة بنك إيتاو أوروغواي وبنك إيتاو تشيلي، ووزيرة الاقتصاد والمالية السابقة في أوروغواي.

• تمارا حسن عابد (بنجلاديش): المدير التنفيذي لشركة BRAC Enterprises.

• أبيغيل كاجومبا (أوغندا): المديرة التنفيذية لمؤسسة Emerging Public Leaders، والشريك المؤسس لـ TriTrees.

