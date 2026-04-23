112 فدان.. المشرف على مركز ومسجد مصر بالعاصمة الجديدة: المسجد وساحاته تتسع لـ 131 ألف مصلي

أكد ماهر السيد المشرف على مركز ومسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة، أن المركز الثقافي الإسلامي تم إنشائه على اعلى تبة في العاصمة وارتفاع التبة 26 متر .



وقال ماهر السيد في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" المساحة الكلية لمركز ومسجد مصر الثقافي الإسلامي 112 فدان بما يعادل 470 الف كتر مربع ".

وتابع ماهر السيد :" المركز يضم قاعات للمناسبات ومجموعة من المولات التجارية "، مضيفا:" المركز به دار القرآن وهناك 10 مداخل لمركز ومسجد مصر الثقافي الإسلامي ".

وأكمل ماهر السيد :" مسجد مصر في العاصمة الجديدة ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين ويتسع المسجد من الداخل لـ 12 ألف مصلي ".



ولفت ماهر السيد :" مسجد مصر وساحاته الخارجية تتسع لـ 131 ألف مصلي "، مضيفا:" ارتفاع المأذنة في مسجد مصر يصل إلى 176 متر ".