العاصمة الجديدة بالأرقام.. إنجازات متسارعة ترسم ملامح مدينة المستقبل في مصر

تمثل العاصمة الجديدة أحد أبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت في تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، لتتحول من فكرة على الورق إلى مدينة متكاملة تضم مؤسسات الدولة ومراكز الأعمال والسكن والخدمات، وفق رؤية تستهدف بناء مدن ذكية مستدامة.

يرتكز تصميم العاصمة الإدارية على مفهوم المدن الحديثة، حيث يجمع بين المرونة والحيوية ومواكبة التطورات العالمية، مع الحفاظ على الهوية المصرية، بما يعكس صورة حضارية لمستقبل الدولة.

كما تم تخطيط شبكة الطرق والمحاور وفق دراسات مرورية دقيقة، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتجنب الاختناقات، بما يضمن كفاءة الحركة داخل المدينة.

مشروع ضخم بأرقام كبيرة

المساحة الاجمالية للعاصمة الإدارية تقدر بنحو 230 ألف فدان، ومن المخطط أن تستوعب المدينة 8 – 9 ملايين مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى،، بما يسهم في تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى وخلق مجتمع عمراني جديد.

موقع العاصمة الجديدة

تقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بين طريقي القاهرة – السويس والقاهرة – العين السخنة، على بُعد نحو 60 كيلومترًا من القاهرة، وكذلك مسافة مماثلة تقريبًا من مدينتي السويس والعين السخنة، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا يربط بين عدة محاور حيوية.

المطورون العقاريون في العاصمة الجديدة

تأسيس شركة لإدارة مشروع العاصمة الجديدة، وتتكون الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

تتولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوا، منهم 3 أعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة .

ويعمل بالمشروع عدد كبير من الشركات، حيث إن هناك 480 مطورًا عقاريًا يعملون بتطوير الأحياء والأراضي.

انتقال الحكومة

شهدت المدينة تشغيل الحي الحكومي الذي يضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية، مع تطبيق منظومة التحول الرقمي، ما يعكس توجه الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدينة ذكية متكاملة

تعتمد العاصمة على أحدث نظم الإدارة الذكية، من خلال بنية رقمية متطورة لإدارة المرافق والخدمات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويواكب تطورات المدن الحديثة عالميًا.

بنية تحتية

تضمن بنية تحتية متطورة تهدف إلى تقليل الاستهلاك والتكاليف، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة، وصممت العاصمة الجديدة لتكون عاصمة مصر المستقبلية ومركزًا إداريًا وماليًا إقليميًا رئيسًا، حيث تسعى الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإدارية في العاصمة إلى جذب السكان والمستثمرين، مم يجعلها مدينة ذكية، متطورة تكنولوجيًا، ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية "رؤية مصر 2030".

طفرة قي البنية العمرانية

على صعيد الإسكان، المقرر أن تكون مدينة للسكن والحياة من خلال تخصيص 40% من مساحتها للسكن، وتم بالفعل تنفيذ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية بمستويات متنوعة، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب إنشاء أحياء متكاملة تضم خدمات تعليمية وصحية وتجارية.

وفي منطقة الأعمال المركزية (CBD)، يجري تنفيذ 20 برجًا متعدد الاستخدامات، يتصدرها البرج الأيقوني بارتفاع نحو 385 مترًا، ليصبح الأعلى في أفريقيا، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

كما تشمل 8 أحياء سكنية تضم 600 ألف وحدة سكنية فندقية، فضلًا عن 40 برجًا متعدد الاستخدامات يضم نحو 500 وحدة سكنية فندقية، أما على صعيد أهم المشروعات التعليمية بالعاصمة الإدارية، فيتم إنشاء 3 مدارس حكومية و56 مدرسة خاصة، علاوة على 7 أفرع للجامعات الأجنبية تم افتتاحها، بالإضافة إلى مدينة المعرفة.

مدينة رياضية

كما تضم العاصمة الإدارية مدينة رياضية بمساحة إجمالية 92 فدانًا، تشمل عدة منشآت رياضية أبرزها: صالة مغطاة بمساحة تتسع لـ7 آلاف متفرج، ومجمعات حمامات السباحة والإسكواش، بالإضافة لـ4 ملاعب كرة قدم و10 ملاعب خماسية.

مدينة للعلوم والفنون

تضم العاصمة الجديدة مدينة الفنون والثقافة، التي تقع على مساحة 100 فدان، وهي الأكبر عالميًا في هذا المجال، وتحتوي على دار الأوبرا الجديدة، ومركز للإبداع الفني، ومتحف للفن الحديث، ومكتبة ضخمة بها العديد من الكتب النادرة.

المدينة الطبية "كابيتال ميد"

كما تضم المدينة الطبية "كابيتال ميد" التي تمتد على مساحة 400 فدان، وتضم 12 مستشفى متكاملًا، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مستشفى، بالإضافة إلى مستشفى مركزي للتأمين الصحي، كذلك تضم العاصمة الحي الحكومي والذي يأتي ضمن أهدافها كمدينة للأعمال، حيث يقع على مساحة 400 فدان، ويتكون من 34 مبنى وزاريًا موزعًا على 10 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ.

بنية خضراء ومستدامة

تضم العاصمة مشروع النهر الأخضر الذي يمتد بطول 35 كيلومترًا، ليكون أحد أكبر الحدائق المفتوحة في المنطقة، إلى جانب نسب مرتفعة من المساحات الخضراء التي تدعم جودة الحياة والاستدامة البيئية، حيث من المستهدف أن تكون مدينة خضراء يبلغ نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م2 وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك من المقرر أن يتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، وتستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات.

شبكه نقل حديثة

تم ربط العاصمة بشبكة متطورة من وسائل النقل، حيث يدرج بها شبكات النقل والمواصلات، وكذلك مدينة ذكية تقدم جميع الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب أن تكون مدينة للمشاة حيث يُخصص 30% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات.

أبرز شبكات الطرق: القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يتضمن 20 محطة، تم افتتاح 12 محطة منها، بطاقة استيعابية 500 ألف راكب/يوميًا للمرحلتين الأولى والثانية، ويمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة المركزية جنوبًا، ومحطة العاشر من رمضان شمالًا، إلى جانب مشروع المونوريل الجاري تنفيذه والذي يتضمن 22 محطة وطاقته الاستيعابية 500 ألف راكب/ يوميًا.

بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، الذي يتضمن 21 محطة منها 8 محطات إقليمية، و13 محطة سريعة، كذلك تضم المحطة المركزية للحافلات، التي تقع على مساحة 100 فدان بالقرب من مدينة الفنون والثقافة ومحطة القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، فضلًا عن شبكة طرق ومحاور حديثة تربطها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل مطار العاصمة الدولي بسعة 380 ألف راكب/ سنويًا،

استثمارات وفرص عمل

نجحت العاصمة الإدارية في جذب استثمارات بمليارات الجنيهات في قطاعات متعددة، ما ساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات التشييد والبناء والخدمات.