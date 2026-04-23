وزير الإعلام اللبناني: الرئيس عون يشكر الدول العربية والشقيقة على المساعدات الإغاثية

أكد وزير الإعلام اللبناني، أن الرئيس عون يشكر الدول العربية والشقيقة على المساعدات الإغاثية.
وقال وزير الإعلام اللبناني في كلمته في مؤتمر صحفي ، :" الرئيس عون شدد على أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان على البلاد".
وأضاف وزير الإعلام اللبناني: “الرئيس عون أكد أن أي اتصال بنتنياهو لم يكن واردا مطلقا”.
وتابع وزير الإعلام اللبناني: “عون أكد لماكرون تمسكه بضرورة وقف الأعمال العدائية تجاه لبنان”.
وأكمل وزير الإعلام اللبناني: “الرئيس عون أكد أنه سيعتمد أي وسيلة لإنهاء الحرب والدمار، والرئيس عون يأمل في زيارة واشنطن للقاء ترامب لإطلاعه على الوضع”.