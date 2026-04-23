سلام : لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على سلطات الاحتلال لتقليص مطالبها وإنهاء غزوها للبلاد ، مؤكدا أن لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية.



وقال رئيس الحكومة اللبنانية لواشنطن بوست : لا يمكننا التعايش مع ما تسمى منطقة عازلة حيث لا يسمح للنازحين بالعودة لمدنهم وقراهم . واتخذنا قرارات جريئة وأحرزنا تقدما بمصادرة الأسلحة وحظر العمليات العسكرية لحزب الله.



وأضاف سلام: احتكار الدولة للسلاح مصلحة لبنانية بغض النظر عن مطالب إسرائيل فالدولة لا يمكن أن تمتلك جيشين ، وأن نزع السلاح عملية لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها لكن الأهم هو أننا أظهرنا جدية في ذلك.



كما ناشد رئيس الوزراء اللبناني واشنطن وباريس المساعدة في توسيع وتعزيز الجيش اللبناني الذي يعاني ضائقة مالية في المعدات والتدريب.



وفي نهاية تصريحاته ، طالب سلام الشركاء بضرورة توفير الأموال لمواجهة المأساة الإنسانية ولتلبية احتياجات إعادة الإعمار في لبنان.