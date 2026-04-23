بعد استشهاد آمال خليل.. رئيس لبنان يوجه طلبا عاجلا للمجتمع الدولي

عبر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون عن ألمه لاستشهاد الإعلامية آمال خليل جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الطيري أمس وأصيبت فيه أيضا الإعلامية زينب فرج .



ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية ، فقد شدد الرئيس عون على أن تعمّد اسرائيل دائما استهداف الإعلاميين بشكل مباشر هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد لبنان ، فضلا عن كونها جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية وتشكل حافزاً لتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها .



وقدم الرئيس عون تعازيه إلى عائلة الإعلامية الشهيدة التي انضمت إلى قافلة الإعلاميين الشهداء الذين سبقوها على درب الشهادة على ارض الجنوب ايضا .

كما عزى أسرة جريدة " الاخبار" والأسرة الإعلامية اللبنانية والعربية ، سائلا لها الرحمة ولهم جميعاً الصبر والعزاء. كما تمنى الشفاء العاجل لزميلتها زينب فرج التي اصيبت في الاعتداء نفسه .

وتمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، من انتشال جثمان الصحفية آمال خليل، التي قضت جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة الطيري جنوب البلاد.

وجرت عمليات البحث بمشاركة وحدات من الجيش اللبناني وعناصر الصليب الأحمر اللبناني، حيث نُفّذت الإجراءات وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات.