أعلن جيش الاحتلال، إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه هدف قبل أن يجتاز الحدود مع لبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ومن جانبه ، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يجري حاليا فحص نتائج عملية الاعتراض، والهدف لم يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي إنذارات.

وفي وقت سابق ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع حد فوري للهجمات التي تستهدف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) العاملة في جنوب البلاد، وذلك عقب حادث أمني خطير أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين، في تطور يثير مخاوف من اتساع دائرة التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال غوتيريش، في بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن الاعتداء على عناصر حفظ السلام “أمر غير مقبول إطلاقًا”، مشددًا على ضرورة احترام سلامة أفراد اليونيفيل وضمان قدرتهم على تنفيذ مهامهم المنصوص عليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.







