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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مخزن يورد الطعام لمطعم شهير بمنفلوط

ضبط 250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مخزن يورد الطعام لمطعم شهير بمنفلوط
ضبط 250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مخزن يورد الطعام لمطعم شهير بمنفلوط
إيهاب عمر

تمكنت حملة مكبرة شنتها إدارة تموين منفلوط بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وإشغالات مجلس مدينة منفلوط، من ضبط 250 كيلو جرامًا من اللحوم وقطع الدواجن والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن مخصص لتجهيز وتوريد الطعام لأحد المطاعم الشهيرة بمدينة منفلوط.
وكشفت أعمال الفحص التي أجراها المختصون وجود تغير في الخواص الطبيعية للمضبوطات وظهور علامات فساد واضحة عليها، بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المخزن والمطعم، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق.
وجاءت الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة الأغذية المتداولة وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة.
وقاد الحملة عبدالرحيم سيد السمين مدير إدارة تموين منفلوط، وشارك فيها خالد حسن ومحمود محمد مفتشا التموين، وأيمن عبدالوهاب ممثل هيئة سلامة الغذاء، بالاشتراك مع رجال إشغالات مجلس مدينة منفلوط.


وأكدت إدارة التموين وهيئة سلامة الغذاء استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمطاعم، مع مناشدة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية حفاظًا على الصحة العامة.

إدارة تموين منفلوط هيئة سلامة الغذاء مدينة منفلوط ضبط 250 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي توريد الطعام المطاعم الشهيرة

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