مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال القمة الأوروبية في نيقوسيا شدد على خطورة تداعيات الحرب الإيرانية، خاصة تأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس على مختلف اقتصادات الدول.

وأوضح بكري خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن القيادة المصرية تتابع التطورات بدقة، وتعمل على منع استمرار الصراع لما له من آثار سلبية واسعة النطاق.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أوضح ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها ضرورة تأمين الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استقرار التجارة العالمية.

ونقل بكري تأكيد الرئيس على أن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا في صدارة أولويات الدولة المصرية، مع استمرار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف بكري أن الرئيس تطرق إلى الأوضاع في لبنان، مؤكدًا أهمية تجنب أي تصعيد قد يزيد من تعقيد المشهد، إلى جانب دعم مصر لاستقلال السودان واستقراره، فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة.