قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة إلى اللبنانيين.. نتنياهو: لسنا في حرب مع لبنان بل ضد حزب الله
شردي: مصر تعزّز نفوذها في إفريقيا عبر تحرك دبلوماسي جديد لدعم موقفها في ملف النيل
أحمد موسى: المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات كشفت 450 ألف طلب غير مسجل
أحمد موسى: توجيهات رئاسية لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل|فيديو
هبة واصل: مصر ترسل رسائل ثقة للمستثمرين بسداد مستحقات النفط والتيسيرات الجمركية
زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة
ضوابط صارمة لإلغاء التراخيص في قانون المنشآت الفندقية
وزيرا الأوقاف والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الثقافي المصري على المستوى الدولي
«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية
سبيكة 10 جرامات بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية
نقيب الإعلاميين يحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد
المدرب وافق بالفعل.. ريال مدريد يرغب في التعاقد مع «مورينيو» مقابل 15 مليون يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضوابط صارمة لإلغاء التراخيص في قانون المنشآت الفندقية

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية
محمد الشعراوي

حدد قانون المنشآت الفندقية السياحية حالات واضحة يجوز فيها للجهة المختصة إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية بقرار مسبب من الوزير المختص، بما يضمن ضبط الأداء داخل القطاع وحماية سمعة السياحة الوطنية.

حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية

ونصت المادة (44) علي أن يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية :

1 - ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.

2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.

4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .

5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.

6 - إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .

8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .

9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .

وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦ ، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

المنشآت السياحية قانون المنشآت الفندقية المنشآت الفندقية إلغاء رخصة المنشأة الفندقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

المجني عليه

الزوجة المتهمة.. كشف غموض العثور على جـ ثة شاب بأحد المصارف بالشرقية

المتهمة

القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة وإحداث تلفيات بمسكنها بالدقهلية

هيئة المحكمة

إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بينهم بسبب المخدرات بالشرقية إلى المفتي

بالصور

«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة
جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة
جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة

بعد النجاح الجماهيري.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يدرس التوسع في ‏قاعات العرض بدورته الثامنة

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

بمسقط رأسه بالبحيرة.. أشرف زكي وفتوح أحمد يقدمان واجب العزاء في وفاة عبد العزيز مخيون

عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون

فيديو

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد