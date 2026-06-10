شرم الشيخ تفتح بوابة جديدة للسياحة الأوروبية.. أول رحلة مباشرة من بورتو البرتغالية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة RED SEA القادمة من مدينة بورتو البرتغالية، ضمن برنامج تشغيل موسم صيف 2026، وعلى متنها 121 راكبًا، في خطوة تعكس تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، وتدشين مسار جوي جديد يربط بين المقصد السياحي المصري وأحد أهم المدن البرتغالية.

ونظّم فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي احتفالية خاصة لاستقبال الرحلة الأولى، حيث جرى استقبال الطائرة بتقليد «قوس المياه» المتبع عالميًا للاحتفاء بالرحلات الجديدة، إلى جانب تقديم الورود والشوكولاتة للركاب فور وصولهم، في مشهد عكس حفاوة الاستقبال التي تتميز بها المقاصد السياحية المصرية.

وفي السياق ذاته، حرصت الفرق التشغيلية بالمطار على إنهاء إجراءات وصول الركاب بسهولة ويسر، من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تتبناها الشركة المصرية للمطارات، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة ويعكس جاهزية المطار لاستقبال المزيد من الرحلات الدولية.

ويأتي تشغيل الخط الجديد في إطار النمو المتواصل الذي تشهده الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ، وزيادة الإقبال من مختلف الأسواق الأوروبية والدولية على زيارة المقصد السياحي المصري، ما يعزز مكانة المدينة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

ومن المقرر أن تواصل شركة RED SEA تشغيل رحلاتها المنتظمة بين بورتو وشرم الشيخ بواقع رحلة أسبوعية حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 15 رحلة خلال الموسم الصيفي، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة وتوسيع قاعدة الأسواق المصدرة للسياحة إلى المدينة.

ويؤكد تدشين هذا الخط الجوي الجديد الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري، كما يعكس نجاح الجهود المبذولة لاستقطاب مزيد من الرحلات الدولية، في ظل التطوير المستمر لمنظومة التشغيل والخدمات بمطار شرم الشيخ الدولي، بما يدعم خطط الدولة لتنشيط السياحة وزيادة معدلات التدفق السياحي إلى جنوب .