قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة إلى اللبنانيين.. نتنياهو: لسنا في حرب مع لبنان بل ضد حزب الله
شردي: مصر تعزّز نفوذها في إفريقيا عبر تحرك دبلوماسي جديد لدعم موقفها في ملف النيل
أحمد موسى: المنظومة الجديدة للتأمينات والمعاشات كشفت 450 ألف طلب غير مسجل
أحمد موسى: توجيهات رئاسية لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل|فيديو
هبة واصل: مصر ترسل رسائل ثقة للمستثمرين بسداد مستحقات النفط والتيسيرات الجمركية
زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة
ضوابط صارمة لإلغاء التراخيص في قانون المنشآت الفندقية
وزيرا الأوقاف والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الثقافي المصري على المستوى الدولي
«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية
سبيكة 10 جرامات بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية
نقيب الإعلاميين يحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد
المدرب وافق بالفعل.. ريال مدريد يرغب في التعاقد مع «مورينيو» مقابل 15 مليون يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هبة واصل: مصر ترسل رسائل ثقة للمستثمرين بسداد مستحقات النفط والتيسيرات الجمركية

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل
حسن رضوان

أشادت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، وفي مقدمتها الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، إلى جانب إطلاق التيسيرات الجمركية الجديدة التي تتيح بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم "إذن التسليم" مع البيان الجمركي.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات تعكس رؤية اقتصادية واضحة تتجاوز مجرد معالجة الملفات العالقة إلى تأسيس مرحلة جديدة من الثقة الاقتصادية والانضباط المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية.

رسائل قوية إلى المستثمرين والأسواق العالمية

وقالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن الدولة المصرية تبعث من خلال هذه القرارات برسائل قوية إلى المستثمرين والأسواق العالمية مفادها أن مصر دولة تحترم التزاماتها وتعمل باستمرار على تطوير بيئتها الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال وفق معايير الكفاءة والشفافية والسرعة.

وأضافت أن سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية يمثل أكثر من مجرد تسوية مالية، بل يعد استثمارًا مباشرًا في رصيد الثقة الدولية للاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة المصري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات وأعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويدعم استراتيجية تحقيق أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن التيسيرات الجمركية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة التداول والتخزين، وتسريع حركة البضائع داخل الموانئ المصرية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتخفيف الأعباء التشغيلية على المستثمرين والمنتجين والمستوردين.

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الاقتصادات الحديثة لم تعد تتنافس فقط عبر الحوافز الاستثمارية، بل من خلال قدرتها على تحقيق معادلة متكاملة تقوم على الثقة والكفاءة وسرعة الإنجاز، وهي المعادلة التي تعمل الدولة المصرية على ترسيخها من خلال سلسلة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية المتواصلة.

وقالت الدكتورة هبة واصل: "عندما تسدد الدولة التزاماتها للمستثمرين وتعمل في الوقت نفسه على اختصار زمن الإفراج عن البضائع وتيسير حركة التجارة، فإنها تؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وأكثر جاذبية للاستثمار. هذه القرارات ليست إجراءات منفصلة، بل مكونات متكاملة لرؤية اقتصادية تستهدف دعم الإنتاج والتصدير وجذب رؤوس الأموال وتعزيز معدلات النمو المستدام."

وشددت اللجنة على أن الرسائل الإيجابية لهذه الإجراءات لا تقتصر على المستثمر الأجنبي فقط، بل تمتد إلى المستثمر الوطني الذي يمثل الشريك الأساسي في عملية التنمية، مؤكدة أن استمرار إزالة المعوقات أمام الاستثمار والإنتاج سيُسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

واختتمت اللجنة الاقتصادية بيانها بالتأكيد على أن ما تشهده مصر اليوم يعكس مسارًا جادًا لبناء اقتصاد قائم على الثقة والانضباط والكفاءة والاستدامة، وهو ما سيدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو حقيقي ومستدام تنعكس ثماره بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستويات المعيشة.

اللجنة الاقتصادية حزب المصريين الأحرار الدكتورة هبة واصل المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

المجني عليه

الزوجة المتهمة.. كشف غموض العثور على جـ ثة شاب بأحد المصارف بالشرقية

المتهمة

القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة وإحداث تلفيات بمسكنها بالدقهلية

هيئة المحكمة

إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بينهم بسبب المخدرات بالشرقية إلى المفتي

بالصور

«فيتش»: مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا وتقترب من الريادة الإقليمية

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة

جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة
جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة
جومانا مراد تستعرض رشاقتها بجلسة تصوير جديدة

بعد النجاح الجماهيري.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يدرس التوسع في ‏قاعات العرض بدورته الثامنة

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

بمسقط رأسه بالبحيرة.. أشرف زكي وفتوح أحمد يقدمان واجب العزاء في وفاة عبد العزيز مخيون

عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون
عزاء عبد العزيز مخيون

فيديو

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد