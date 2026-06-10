رسالة إلى اللبنانيين.. نتنياهو: لسنا في حرب مع لبنان بل ضد حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع لبنان، وإنما تخوض مواجهة مع حزب الله، متهماً الحزب بأنه «احتجز لبنان رهينة» وأنه ينفذ سياسات وأجندات مرتبطة بإيران ويستخدم الأراضي اللبنانية منصة لشن هجمات ضد إسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو في خطاب موجه إلى الشعب اللبناني في ظل استمرار التوتر الأمني والعسكري على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث تشهد المنطقة منذ أشهر تبادلاً للقصف والهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح آلاف المدنيين من جانبي الحدود.

وقال نتنياهو إن إسرائيل «لا تعادي الشعب اللبناني»، مضيفاً أن هدف العمليات العسكرية الإسرائيلية يتمثل في مواجهة حزب الله ومنع الهجمات التي تنطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه المدن والمواقع الإسرائيلية. كما اتهم الحزب بتعريض لبنان لمخاطر أمنية واقتصادية متزايدة نتيجة ارتباطه بإيران وانخراطه في المواجهة الإقليمية الدائرة في الشرق الأوسط.

وتنسجم هذه التصريحات مع الموقف الإسرائيلي المعلن منذ بداية التصعيد الحدودي، إذ تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن عملياتها العسكرية تستهدف البنية العسكرية لحزب الله ومواقعه القتالية، وليس الدولة اللبنانية أو مؤسساتها الرسمية. وفي المقابل، يتهم حزب الله إسرائيل بشن اعتداءات متكررة على الأراضي اللبنانية واستهداف مناطق مدنية وبنى تحتية داخل البلاد.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد تسبب التصعيد المستمر على طول «الخط الأزرق» الفاصل بين لبنان وإسرائيل في تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، مع تسجيل موجات نزوح واسعة في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، إلى جانب أضرار لحقت بالممتلكات والبنية التحتية في المناطق الحدودية. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن خطر توسع المواجهة لا يزال قائماً رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد.

من جهتها، تؤكد الحكومة اللبنانية أن لبنان لا يرغب في الانزلاق إلى حرب شاملة، وتدعو المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف الأعمال العسكرية واحترام السيادة اللبنانية. كما تشدد بيروت على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006، ويقضي بوقف الأعمال العدائية وتعزيز الاستقرار في الجنوب اللبناني.