لحظة انهيار حمدي الميرغني بعزاء والده في السويس

استقبل الفنان حمدي الميرغني، العزاء في والده اليوم الخميس في السويس بكفر العرب، وسط أهله وذويه.

وينتظر أن يستقبل حمدي الميرغني، العزاء في والده اليوم وغدا الجمعة في السويس، ويقيم عزاء اخر في القاهرة بعد غد السبت.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والد حمدى الميرغني

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة والد الفنان حمدى الميرغني الذى رحل عن عالمنا اليوم.

وجاء البيان كالأتى: تنعي نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة والد الفنان حمدي الميرغني، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتتقدم النقابة بخالص التعازي والمواساة إلى الفنان حمدي الميرغني وأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان نا لله وإنا إليه راجعون ".

وفاة والد حمدى الميرغني

ورحل اليوم والد الفنان حمدي الميرغني ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل.

وكان أحيا الفنان حمدي الميرغني الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الراحل سليمان عيد، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب حمدي الميرغني: “الذكرى السنوية الأولى، ربنا يرحمك ياحبيبي ويجمعنا بيك على خير.. وحشتني اوي ياخال”.