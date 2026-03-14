تراجع مفاجئ.. آبل تخفض رسوم متجر "آب ستور" في الصين

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية، عن خفض معدل العمولة الذي تتقاضاه من المطورين عبر آب ستور App Store في الصين إلى 25% بدلا من 30%، وذلك عقب مناقشات مع الجهات التنظيمية الصينية.

آبل تقرر خفض عمولتها في متجر التطبيقات بالصين

وبحسب الشركة، ستطبق العمولة الجديدة البالغة 25% على التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيقات، فيما سيتم تخفيض العمولة الخاصة بتجديد الاشتراكات التلقائية بعد السنة الأولى إلى 12% بدلا من 15%.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 15 مارس 2026، دون الحاجة إلى أن يوافق المطورون على شروط تعاقدية جديدة.

ويرى مراقبون أن خفض العمولات دون مواجهة نزاع علني طويل يعكس الأهمية الكبيرة للسوق الصينية بالنسبة لـ آبل، وكذلك إدراك الشركة لقيمة نموذج أعمال متجر التطبيقات لديها. 

وكانت الشركة قد أعلنت في نتائجها للربع الأول ارتفاع مبيعات هواتف آيفون في الصين بشكل ملحوظ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي، ما ساهم في تحقيق ربع مالي قياسي.

آبل تقرر خفض عمولتها في متجر التطبيقات بالصين

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الشركة نقاشات وتنظيمات أكثر تعقيدا في مناطق أخرى. 

ففي الاتحاد الأوروبي، دخلت آبل في سنوات من الأخذ والرد مع الجهات التنظيمية حول سياسات العمولات في متجر التطبيقات. 

أما في الولايات المتحدة، فقد كسبت الشركة معركة قانونية بارزة ضد إيبك جيمز، مطورة لعبة فورتنايت، بعدما قضت المحكمة بأن الشركة لا تمثل احتكارا للسوق، رغم السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع بديلة خارج المتجر.

ورغم تلك التطورات، أبقت آبل على معدلات العمولة نفسها في السوق الأمريكية، مع استمرار بعض البرامج التي تمنح تخفيضات لجهات محددة مثل الشركات الصغيرة.

وقد تم توثيق التعديلات الخاصة بالسوق الصينية في النسخة الجديدة من اتفاقية ترخيص برنامج مطوري آبل.

وأكدت الشركة في بيانها: “نلتزم بتقديم شروط عادلة وشفافة لجميع المطورين، مع الحفاظ على معدلات تنافسية في متجر التطبيقات للمطورين الذين يوزعون تطبيقاتهم في الصين، بحيث لا تتجاوز إجمالا المعدلات المعمول بها في الأسواق الأخرى”.

