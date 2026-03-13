قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص
الجيش الإيراني: استهدفنا مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات
لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح
ميار الببلاوي ترفض وصف الفنانة التائبة : مكنتش زانية أو سارقة حد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق ضخم من آبل.. 7 أجهزة جديدة تغزو الأسواق دفعة واحدة

منتجات آبل 2026
منتجات آبل 2026
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل Apple، مجموعة من سبعة منتجات جديدة في متاجرها حول العالم، وذلك بعد الإعلان عنها رسميا الأسبوع الماضي، وبدأت الأجهزة بالوصول إلى العملاء الذين قاموا بالحجز المسبق، فيما أصبحت متاحة أيضا للشراء المباشر أو للاستلام من متاجر الشركة.

وتتضمن الإطلاقات الجديدة حاسوب MacBook Neo منخفض التكلفة، وهاتف iPhone 17e، إضافة إلى تحديثات لعدد من أجهزة الشركة مثل iPad Air وسلسلة MacBook Air وMacBook Pro، إلى جانب شاشات Studio Display.

MacBook Neo: دخول فئة سعرية أقل

يبرز MacBook Neo كأحد أهم الأجهزة الجديدة، إذ يمثل محاولة من آبل لدخول فئة الحواسيب المحمولة ذات السعر المنخفض، ويبدأ سعر الجهاز من 600 دولار، مع تخفيض يصل إلى 500 دولار لطلاب الجامعات.

ويعتمد الحاسوب على شريحة Apple A18 Pro المستخدمة في هاتف iPhone 16 Pro، ويأتي بشاشة قياس 13 بوصة مع سعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

منتجات آبل 2026

iPhone 17e: تحديث داخلي دون تغيير التصميم

قدمت الشركة أيضا هاتف iPhone 17e الذي يحافظ على التصميم العام نفسه للجيل السابق iPhone 16e، لكنه يأتي بترقيات داخلية أبرزها معالج Apple A19.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي MagSafe، إضافة إلى مودم Apple C1X modem من الجيل الثاني الذي يوفر اتصالا أسرع بشبكات الجيل الخامس، كما رفعت آبل السعة التخزينية الأساسية إلى 256 جيجابايت مع بقاء السعر الابتدائي عند 600 دولار.

iPad Air بمعالج أقوى

حصل جهاز iPad Air الجديد على شريحة Apple M4، مع زيادة الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجابايت، كما يتضمن شريحة Apple N1 chip التي توفر دعم Wi-Fi 7، بينما تستخدم النسخ الخلوية مودم C1X.

تحديثات على MacBook Air وMacBook Pro

ضمن تحديثات الحواسيب المحمولة، يأتي MacBook Air الآن بمعالج Apple M5 وسعة تخزين أساسية 512 جيجابايت، ما أدى إلى رفع السعر الابتدائي إلى 1100 دولار بعد إلغاء نسخة 256 جيجابايت.

أما حواسيب MacBook Pro بقياسي 14 و16 بوصة، فقد حصلت على معالجات Apple M5 Pro وApple M5 Max، مع تحسين سرعة وحدات التخزين SSD وزيادة السعة الأساسية إلى 1 تيرابايت، إضافة إلى تحسن طفيف في عمر البطارية ودعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6، ويبدأ سعر هذه الفئة من 1700 دولار.

منتجات آبل 2026

شاشات Studio Display بميزات اتصال أحدث

كما كشفت الشركة عن نسخة محدثة من Apple Studio Display تدعم Thunderbolt 5، مع تحسينات في مكبرات الصوت وإضافة ميزة Desk View في الكاميرا.

إلى جانب ذلك، أعلنت آبل عن شاشة جديدة أكثر تطورا تحمل اسم Apple Studio Display XDR، وتتميز بمعدل تحديث 120 هرتز وإضاءة خلفية mini-LED مع مستويات سطوع أعلى.

آبل منتجات آبل الجديدة أجهزة آبل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

تويوتا bZ7

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا

أحدث أخبار التكنولوجيا| وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة.. وبسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

شاهد| تويوتا bZ7 الكهربائية 2026 الجديدة

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد