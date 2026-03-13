إطلاق ضخم من آبل.. 7 أجهزة جديدة تغزو الأسواق دفعة واحدة

أطلقت شركة آبل Apple، مجموعة من سبعة منتجات جديدة في متاجرها حول العالم، وذلك بعد الإعلان عنها رسميا الأسبوع الماضي، وبدأت الأجهزة بالوصول إلى العملاء الذين قاموا بالحجز المسبق، فيما أصبحت متاحة أيضا للشراء المباشر أو للاستلام من متاجر الشركة.

وتتضمن الإطلاقات الجديدة حاسوب MacBook Neo منخفض التكلفة، وهاتف iPhone 17e، إضافة إلى تحديثات لعدد من أجهزة الشركة مثل iPad Air وسلسلة MacBook Air وMacBook Pro، إلى جانب شاشات Studio Display.

MacBook Neo: دخول فئة سعرية أقل

يبرز MacBook Neo كأحد أهم الأجهزة الجديدة، إذ يمثل محاولة من آبل لدخول فئة الحواسيب المحمولة ذات السعر المنخفض، ويبدأ سعر الجهاز من 600 دولار، مع تخفيض يصل إلى 500 دولار لطلاب الجامعات.

ويعتمد الحاسوب على شريحة Apple A18 Pro المستخدمة في هاتف iPhone 16 Pro، ويأتي بشاشة قياس 13 بوصة مع سعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

iPhone 17e: تحديث داخلي دون تغيير التصميم

قدمت الشركة أيضا هاتف iPhone 17e الذي يحافظ على التصميم العام نفسه للجيل السابق iPhone 16e، لكنه يأتي بترقيات داخلية أبرزها معالج Apple A19.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي MagSafe، إضافة إلى مودم Apple C1X modem من الجيل الثاني الذي يوفر اتصالا أسرع بشبكات الجيل الخامس، كما رفعت آبل السعة التخزينية الأساسية إلى 256 جيجابايت مع بقاء السعر الابتدائي عند 600 دولار.

iPad Air بمعالج أقوى

حصل جهاز iPad Air الجديد على شريحة Apple M4، مع زيادة الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجابايت، كما يتضمن شريحة Apple N1 chip التي توفر دعم Wi-Fi 7، بينما تستخدم النسخ الخلوية مودم C1X.

تحديثات على MacBook Air وMacBook Pro

ضمن تحديثات الحواسيب المحمولة، يأتي MacBook Air الآن بمعالج Apple M5 وسعة تخزين أساسية 512 جيجابايت، ما أدى إلى رفع السعر الابتدائي إلى 1100 دولار بعد إلغاء نسخة 256 جيجابايت.

أما حواسيب MacBook Pro بقياسي 14 و16 بوصة، فقد حصلت على معالجات Apple M5 Pro وApple M5 Max، مع تحسين سرعة وحدات التخزين SSD وزيادة السعة الأساسية إلى 1 تيرابايت، إضافة إلى تحسن طفيف في عمر البطارية ودعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6، ويبدأ سعر هذه الفئة من 1700 دولار.

شاشات Studio Display بميزات اتصال أحدث

كما كشفت الشركة عن نسخة محدثة من Apple Studio Display تدعم Thunderbolt 5، مع تحسينات في مكبرات الصوت وإضافة ميزة Desk View في الكاميرا.

إلى جانب ذلك، أعلنت آبل عن شاشة جديدة أكثر تطورا تحمل اسم Apple Studio Display XDR، وتتميز بمعدل تحديث 120 هرتز وإضاءة خلفية mini-LED مع مستويات سطوع أعلى.