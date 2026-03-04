قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تهز السوق.. أسعار حواسيب ماك الجديدة تصدم المستخدمين

MacBook Pro
MacBook Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل Apple، رسميا، عن إطلاق نماذج جديدة من MacBook Pro وMacBook Air مزودة بأحدث شرائحها M5، إلى جانب تحديثات في تشكيلة Studio Display، في أكبر تجديد لأجهزة “ماك” منذ أكثر من عام.

دفعة جديدة لسوق “ماك” وتعزيز الذكاء الاصطناعي المحلي

تسعى آبل من خلال هذه التحديثات إلى إعادة تحفيز الطلب على أجهزة “ماك”، مع التأكيد على أن المزيد من أعمال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتم مباشرة على الجهاز نفسه وليس فقط على السحابة، وهو توجه يعكس استراتيجية الشركة الأوسع نحو تحسين أداء الحوسبة المحلية.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس لأعمال “ماك”، إذ انخفضت المبيعات خلال ربع عطلة نهاية العام بنسبة تقارب 7% لتصل إلى 8.39 مليار دولار، أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت تقترب من 9 مليارات دولار. 

وتهدف الأجهزة الجديدة إلى دفع المستخدمين للترقية، خصوصا أولئك الذين ما زالوا يستخدمون أنظمة إنتل القديمة أو أجهزة M-series المبكرة.

MacBook

الأسعار أعلى مع تعزيز التخزين

لكن الأجهزة الجديدة تأتي بأسعار مرتفعة، نتيجة تضييق عرض الذاكرة وزيادة تكاليف الإنتاج مع تفضيل الموردين سوق مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي على الأجهزة الاستهلاكية:

- سعر MacBook Air: يبدأ من 1099 دولارا للطراز 13 بوصة (ارتفاع من 999 دولار) و1299 دولارا للطراز 15 بوصة (ارتفاع من 1199 دولار)، مع مضاعفة السعة التخزينية الأساسية إلى 512 جيجابايت.

- سعر MacBook Pro: أصبح أغلى أيضا، حيث يبدأ طراز 14 بوصة M5 Pro من 2199 دولارا، وطراز 16 بوصة M5 Max بسعر 3899 دولارا، بزيادة 400 دولار عن الطراز السابق.

ولتبرير الأسعار الأعلى، رفعت آبل الحد الأدنى للسعة التخزينية في خط Pro، بحيث يبدأ M5 Pro من 1 تيرابايت وM5 Max من 2 تيرابايت.

MacBook Pro

أداء استثنائي للمهام الثقيلة والذكاء الاصطناعي

تضع آبل M5 Pro وM5 Max كقفزة حقيقية للأداء في الأعمال الثقيلة، خصوصا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. 

وتقول الشركة إن MacBook Pro الجديد قادر على معالجة استفسارات نماذج اللغة الكبيرة بسرعة تقارب أربعة أضعاف مقارنة بأجهزة M4 وما يصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بأجهزة M1، كل ذلك دون التضحية بعمر البطارية.

ويأتي هذا جزءا من استراتيجية آبل لجعل “ماك” منصة أكثر جدية لتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة محليا، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات التي ترغب في الاحتفاظ بالبيانات الحساسة بعيدا عن خوادم السحابة.

تحديث تشكيلة الشاشات

كما قامت آبل بتحديث شاشاتها، مستبدلة Pro Display XDR القديمة بأسرة جديدة من Studio Display بمستويين:

- سعر الطراز الأساسي يبدأ من 1599 دولارا.

- سعر الطراز الأعلى Studio Display XDR يبدأ من 3299 دولارا، ويضيف ميزات مخصصة للاستخدام المهني المكثف، مثل سطوع أعلى، إضاءة خلفية Mini-LED، ومعدل تحديث أسرع.

استراتيجية آبل الترقية متعددة الفئات

يمثل هذا الإطلاق تحولا واضحا عن المنتجات الأكثر تركيزا على القيمة التي كشفت عنها آبل يوم الاثنين، بما في ذلك نسخة محدثة من آيفون منخفض التكلفة. 

ومع ذلك، يبدو أن الاستراتيجية الشاملة لم تتغير: إعطاء العملاء سببا أقوى للترقية عبر فئات سعرية متعددة دون التأثير على الفئة المميزة.

كما يظل التركيز على ما قد تكشفه آبل، حيث إذا تم الإعلان عن MacBook منخفض التكلفة كما هو متوقع، فسيكون ذلك دليلا واضحا على أن الأسبوع الحالي يهدف إلى توسيع التشكيلة في كلا الاتجاهين، مع الحفاظ على المشترين الفاخرين واستقطاب العملاء الجدد، بما في ذلك مستخدمي ويندوز وChromebook، فضلا عن مستخدمي آيفون الذين لم يمتلكوا جهاز Mac سابقا.

أسعار ماك وآيفون آبل زيادة أسعار MacBook MacBook Pro سعر MacBook Air

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

أمير مرتضى

أمير مرتضى يكشف مشروعه لرئاسة الزمالك: 80% من الناشئين.. وهيكلة شاملة للنادي

أمير مرتضى

أمير مرتضى: أؤيد حسام غالي لرئاسة الأهلي.. وأتمنى رؤية رمضان صبحي بقميص الزمالك

النفط

أستاذ هندسة طاقة: مصر لديها بدائل عدة يمكن تقديمها للدول العربية لتسهيل تصدير النفط

بالصور

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد