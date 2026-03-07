قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحلم في رمضان من فعل الشيطان؟.. انتبه لـ21 حقيقة عن الجاثوم
عالمي.. أسامة حسن يشيد بتألق حارس مرمى الزمالك أمام الاتحاد
سعر أشهر عيار ذهب يسجل 7170 جنيه اليوم السبت 7-3-2026
الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ..غدا
أيمن الجميل: ما يهمني هو العمل والإنجاز وليس الألقاب الرنانة
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
تحذيرات أمريكية من استهداف فنادق يرتادها أجانب في العراق
إمام مسجد السيدة زينب : رمضان شهد أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين
سقوط مسيرة قرب معسكر قوات البشمركة بالسليمانية في كردستان
خالد طلعت يشيد بأداء المدرب معتمد جمال: محترم ومجتهد وشاطر
صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات
إيران توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة: طهران تتعرض لعدوان غير مبرر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق نسخة منقحة من iOS 26.4 وiPadOS 26.4 للمطورين والعموم

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت منصة MacRumors أن شركة آبل أصدرت نسخة منقحة من الإصدار الثالث التجريبي (بيتا 3) من تحديثات iOS 26.4 و iPadOS 26.4 للمطورين، إلى جانب نسخة تجريبية جديدة للمشتركين في برنامج النسخة العامة، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من طرح أول نسخة من بيتا 3.

أوضحت المنصة أن إطلاق بناء جديد لنفس رقم الإصدار التجريبي عادة ما يشير إلى قيام آبل بمعالجة أخطاء أو تحسينات داخلية ظهرت مع النسخة الأولى من بيتا 3، دون أن تعلن الشركة حتى الآن عن تغييرات مرئية كبيرة في هذه النسخة المنقّحة.

مميزات رئيسية في دورة تحديث iOS 26.4

أشارت MacRumors وتقارير أخرى إلى أن تحديث iOS 26.4 يضم عددًا من المزايا المهمة التي ظهرت في النسخ التجريبية السابقة، من بينها دعم تشفير كامل من طرف إلى طرف لمعيار رسائل RCS، وهو ما يمهد لجعل المحادثات النصية بين مستخدمي آيفون وأندرويد أكثر أمانًا عند تبني هذا المعيار بشكل كامل.

أكدت التقارير أن التحديث يتضمن أيضًا إعدادات أمنية موسّعة مثل تفعيل ميزة حماية الجهاز المسروق افتراضيًا على هواتف آيفون، إلى جانب تحسينات في تطبيق الرسائل ورسوم متحركة جديدة، وبعض تعديلات الواجهة في مركز التحكم، ومتجر التطبيقات، وتطبيق Apple Music، إلى جانب تغييرات في واجهة مكتبة الخلفيات على iOS وتطبيق الساعة على Apple Watch عبر تكامل مع التحديثات الأخرى.

توقعات بوجوه تعبيرية جديدة وتحديثات على أنظمة أخرى

أوضحت MacRumors في تقارير سابقة أن الشيفرة الخاصة بتحديث iOS 26.4 تحتوي على إشارات إلى مجموعة جديدة محتملة من الرموز التعبيرية (الإيموجي) مثل الترومبون، وصندوق الكنز، وحوت الأوركا، وانهيار أرضي، وشخصية بيج فوت، رغم أن هذه الإضافات لم تظهر بشكل فعلي في أول نسخ بيتا بعد.

أشارت المنصة إلى أن آبل تواصل في الوقت نفسه اختبار التحديثات المتوازية على أنظمة watchOS 26.4 وtvOS 26.4 وvisionOS 26.4، حيث يقدم تحديث watchOS مؤشرًا جديدًا لمتوسط وقت النوم في تطبيق الصحة، بينما يلغي tvOS تطبيقات iTunes للأفلام والمسلسلات نهائيًا لصالح تطبيق Apple TV، مع خيارات إضافية للصوت عبر HDMI.

آبل iPadOS 264 تحديثات iOS 264 iOS شركة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

ديانج

مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

ايمن يونس

هدف كوميدي.. أيمن يونس يشكك في فوز الأهلي على المقاولون

ترشيحاتنا

العزاء

قيادات الإسماعيلية في عزاء 3 شباب ضحايا حادث تصادم طريق مصر الصحراوي

صلاة التراويح في بني سويف

أوقاف بني سويف: إقبال كثيف ومتابعة ميدانية للمساجد طوال رمضان

نقيب المهندسين

موجز أخبار الوادي الجديد .. فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين وتحرير 63 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد