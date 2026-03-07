آبل تطلق نسخة منقحة من iOS 26.4 وiPadOS 26.4 للمطورين والعموم

كشفت منصة MacRumors أن شركة آبل أصدرت نسخة منقحة من الإصدار الثالث التجريبي (بيتا 3) من تحديثات iOS 26.4 و iPadOS 26.4 للمطورين، إلى جانب نسخة تجريبية جديدة للمشتركين في برنامج النسخة العامة، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من طرح أول نسخة من بيتا 3.

أوضحت المنصة أن إطلاق بناء جديد لنفس رقم الإصدار التجريبي عادة ما يشير إلى قيام آبل بمعالجة أخطاء أو تحسينات داخلية ظهرت مع النسخة الأولى من بيتا 3، دون أن تعلن الشركة حتى الآن عن تغييرات مرئية كبيرة في هذه النسخة المنقّحة.

مميزات رئيسية في دورة تحديث iOS 26.4

أشارت MacRumors وتقارير أخرى إلى أن تحديث iOS 26.4 يضم عددًا من المزايا المهمة التي ظهرت في النسخ التجريبية السابقة، من بينها دعم تشفير كامل من طرف إلى طرف لمعيار رسائل RCS، وهو ما يمهد لجعل المحادثات النصية بين مستخدمي آيفون وأندرويد أكثر أمانًا عند تبني هذا المعيار بشكل كامل.

أكدت التقارير أن التحديث يتضمن أيضًا إعدادات أمنية موسّعة مثل تفعيل ميزة حماية الجهاز المسروق افتراضيًا على هواتف آيفون، إلى جانب تحسينات في تطبيق الرسائل ورسوم متحركة جديدة، وبعض تعديلات الواجهة في مركز التحكم، ومتجر التطبيقات، وتطبيق Apple Music، إلى جانب تغييرات في واجهة مكتبة الخلفيات على iOS وتطبيق الساعة على Apple Watch عبر تكامل مع التحديثات الأخرى.

توقعات بوجوه تعبيرية جديدة وتحديثات على أنظمة أخرى

أوضحت MacRumors في تقارير سابقة أن الشيفرة الخاصة بتحديث iOS 26.4 تحتوي على إشارات إلى مجموعة جديدة محتملة من الرموز التعبيرية (الإيموجي) مثل الترومبون، وصندوق الكنز، وحوت الأوركا، وانهيار أرضي، وشخصية بيج فوت، رغم أن هذه الإضافات لم تظهر بشكل فعلي في أول نسخ بيتا بعد.

أشارت المنصة إلى أن آبل تواصل في الوقت نفسه اختبار التحديثات المتوازية على أنظمة watchOS 26.4 وtvOS 26.4 وvisionOS 26.4، حيث يقدم تحديث watchOS مؤشرًا جديدًا لمتوسط وقت النوم في تطبيق الصحة، بينما يلغي tvOS تطبيقات iTunes للأفلام والمسلسلات نهائيًا لصالح تطبيق Apple TV، مع خيارات إضافية للصوت عبر HDMI.