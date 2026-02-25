أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات ثورية آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة و تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بمواصفات ثورية.. آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة

من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن منتجات جديدة على مدار ثلاثة أيام الأسبوع المقبل. فقد ذكر تقرير من مارك جورمان من بلومبرج أن شركة آبل قد تقدم أجهزة جديدة خلال الأسبوع القادم

أفادت مصادر بأنه سيتم الإعلان عن خمسة منتجات على الأقل خلال الأسبوع، بدءًا من الثاني من مارس، على الأرجح أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وقد تطلق شركة آبل جهاز ماك بوك بشاشة لمس مع ميزة Dynamic Island في وقت لاحق من هذا العام

بميزات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

في نوفمبر 2025، كشفت ريلمي النقاب عن هاتف ريلمي C85 والآن، أكدت الشركة أنها ستكشف النقاب عن هاتف C83 في 7 مارس وعلى الرغم من كونه هاتفًا منخفض التكلفة يدعم تقنية الجيل الخامس، يتميز هاتف Realme C83 5G بشاشة ذات معدل تحديث 144 هرتز

هل هاتفك منهم؟.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

أنهت شركة ون بلس طرح نظام التشغيل OxygenOS 16 في وقت سابق من هذا الشهر، وهو نظام مبني على نظام Android 16.

على الجانب الآخر من المتوقع ان يحتوي OxygenOS 17 على نظام Android 17 في جوهره، ومن المرجح أن يتضمن مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة في جميع النظام.

كيفية تثبيت النسخة التجريبية من Android 17 الآن على هاتفك؟

رغم أن عملية طرح نظام أندرويد 16 لم تكن سلسة لأجهزة موتورولا، إلا أن الشركة أظهرت مؤشرات واضحة على تركيزها على تحسين عملية طرح البرمجيات. فقد أعلنت الشركة للتو عن برنامج أندرويد 17 التجريبي، لتصبح بذلك أول علامة تجارية غير تابعة لشركة جوجل تُقدم على هذه الخطوة