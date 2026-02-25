هل هاتفك منهم؟.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

أنهت شركة ون بلس طرح نظام التشغيل OxygenOS 16 في وقت سابق من هذا الشهر، وهو نظام مبني على نظام Android 16.

على الجانب الآخر من المتوقع ان يحتوي OxygenOS 17 على نظام Android 17 في جوهره، ومن المرجح أن يتضمن مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة في جميع النظام.

وفي السياق نفسه رغم أنه لا يعرف بعدُ ميزات نظام OxygenOS 17، إليك قائمة بأجهزة OnePlus المؤهلة لتحديث Android 17. تعد هذه القائمة ليست افتراضية، بل تستند إلى سياسة تحديث البرامج الحالية.

نظام OxygenOS 17

أجهزة متوافقة مع نظام التشغيل أندرويد 17

قائمة الأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل أندرويد 17 (أوكسجين أو إس 17) من ون بلس

هواتف ون بلس الرائدة

ون بلس أوبن

ون بلس 15

ون بلس 15 آر

ون بلس 13

ون بلس 13 آر

ون بلس 13 إس

ون بلس 13 تي

ون بلس 12

ون بلس 12R

ون بلس 11

سلسلة OnePlus Nord

ون بلس نورد 5

ون بلس نورد سي إي 5

ون بلس نورد 4

سلسلة أجهزة OnePlus اللوحية

ون بلس باد 3

ون بلس باد 2

ون بلس باد لايت

ون بلس باد جو 2

إذا كان جهاز OnePlus الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن المؤكد أنه سيحصل على تحديث OxygenOS 17 بمجرد بدء طرحه. وإلا، فستحتاج إلى الترقية إلى طراز أحدث لمواصلة تلقي آخر التحديثات والوصول إلى أحدث الميزات والتغييرات الرئيسية

رغم أن شركة ون بلس لم تُفصح عن أي تفاصيل فيما يتعلق بنظام التشغيل أوكسجين أو إس 17، إلا أن جوجل قد أطلقت بالفعل النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 17.

ووفقًا للجدول الزمني الرسمي، سيدخل نظام التشغيل مرحلة استقرار المنصة الشهر المقبل، بينما من المتوقع إطلاق النسخة المستقرة في الربع الثالث من عام 2026 وقد تم طرح أول نسخة تجريبية لأجهزة ون بلس مختارة في أبريل 2025. ومن المتوقع أن تتبع العلامة التجارية نمطًا مشابهًا مع نظام أندرويد 17، وبالتالي، يمكننا توقع وصول النسخة التجريبية الأولى في مارس أو أبريل لأجهزة مختارة، بما في ذلك ون بلس 15.