قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جـ زار الفاشر.. مجلس الأمن يعاقب 4 من قادة قوات الدعم السريع
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم؟.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

نظام التشغيل OxygenOS 16
نظام التشغيل OxygenOS 16
لمياء الياسين

أنهت شركة ون بلس طرح نظام التشغيل OxygenOS 16 في وقت سابق من هذا الشهر، وهو نظام مبني على نظام Android 16.

على الجانب الآخر من المتوقع ان يحتوي OxygenOS 17 على نظام Android 17 في جوهره، ومن المرجح أن يتضمن مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة في جميع النظام.

وفي السياق نفسه رغم أنه لا يعرف بعدُ ميزات نظام OxygenOS 17، إليك قائمة بأجهزة OnePlus المؤهلة لتحديث Android 17. تعد هذه القائمة ليست افتراضية، بل تستند إلى سياسة تحديث البرامج الحالية.

 نظام OxygenOS 17

أجهزة متوافقة مع نظام التشغيل أندرويد 17

قائمة الأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل أندرويد 17 (أوكسجين أو إس 17) من ون بلس

هواتف ون بلس الرائدة

ون بلس أوبن
ون بلس 15
ون بلس 15 آر
ون بلس 13
ون بلس 13 آر
ون بلس 13 إس
ون بلس 13 تي
ون بلس 12
ون بلس 12R
ون بلس 11

سلسلة OnePlus Nord

ون بلس نورد 5
ون بلس نورد سي إي 5
ون بلس نورد 4

سلسلة أجهزة OnePlus اللوحية

ون بلس باد 3
ون بلس باد 2
ون بلس باد لايت
ون بلس باد جو 2

إذا كان جهاز OnePlus الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن المؤكد أنه سيحصل على تحديث OxygenOS 17 بمجرد بدء طرحه. وإلا، فستحتاج إلى الترقية إلى طراز أحدث لمواصلة تلقي آخر التحديثات والوصول إلى أحدث الميزات والتغييرات الرئيسية

رغم أن شركة ون بلس لم تُفصح عن أي تفاصيل فيما يتعلق بنظام التشغيل أوكسجين أو إس 17، إلا أن جوجل قد أطلقت بالفعل النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 17. 

ووفقًا للجدول الزمني الرسمي، سيدخل نظام التشغيل مرحلة استقرار المنصة الشهر المقبل، بينما من المتوقع إطلاق النسخة المستقرة في الربع الثالث من عام 2026 وقد تم طرح أول نسخة تجريبية لأجهزة ون بلس مختارة في أبريل 2025. ومن المتوقع أن تتبع العلامة التجارية نمطًا مشابهًا مع نظام أندرويد 17، وبالتالي، يمكننا توقع وصول النسخة التجريبية الأولى في مارس أو أبريل لأجهزة مختارة، بما في ذلك ون بلس 15.

أجهزة OnePlus ون بلس نظام التشغيل OxygenOS 16 نظام Android 16 نظام Android 17 نظام التشغيل أجهزة ون بلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

طيران الرياض

بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

ترشيحاتنا

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

بالصور

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام
أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام
أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

فيديو

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد