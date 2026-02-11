تحديث OxygenOS 16 يصل إلى أجهزة وان بلس.. إليك الأجهزة المدعومة

بدأت شركة ون بلس بطرح تحديث OxygenOS 16.0.3.500 لمستخدميها يتوفر التحديث الآن لهاتفي ون بلس 11 وون بلس 12R وسيصل أولاً إلى عدد محدود من المستخدمين قبل أن يتم تعميمه على نطاق أوسع خلال الأيام القليلة القادمة.

ون بلس 12Rون بلس 12R



ون بلس 12Rون بلس 12R



بالنسبة لهاتف OnePlus 11، يركز التحديث على تحسينات طفيفة في سهولة الاستخدام وتعزيزات أمنية وقد تم تحديث ميزات الخصوصية في هاتف OnePlus 11 و أصبح بإمكان المستخدمين الآن تصفح الملفات المخزنة في الخزنة الخاصة عن طريق تمرير شريط التمرير الجانبي كما يُمكن البحث عن الملفات مباشرةً داخل المجلدات الموجودة في الخزنة الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن الآن مشاركة الملفات المخزنة في الخزنة الخاصة دون الحاجة إلى نقلها إلى موقع آخر، مما يجعل إدارة الملفات بشكل آمن أسرع وأكثر عملية.



هاتف OnePlus 12R

على الجانب الآخر قد حصل هاتف OnePlus 12R على مجموعة من التغييرات التي تركز على الشحن واستخدام البطارية. أضاف نظام OxygenOS 16.0.3.500 ميزة جديدة للشحن المباشر. عند استخدام الهاتف للألعاب، أو بث الفيديو، أو البث المباشر، أو الملاحة، أو غيرها من المهام التي تتطلب موارد عالية، يمكن للمستخدمين توصيل الشاحن وتفعيل الشحن المباشر. يسمح هذا للهاتف بسحب الطاقة مباشرةً من الشاحن بدلاً من البطارية، مما يساعد على تقليل الحرارة واستهلاك البطارية أثناء الاستخدام المكثف. كما حصل هاتف OnePlus 12R على تحديث الأمان لنظام Android لشهر فبراير 2026.

كما هو الحال في هاتف OnePlus 11، يحصل هاتف 12R على نفس التحسينات في ميزة الخزنة الخاصة. يمكن للمستخدمين تصفح الملفات باستخدام شريط التمرير الجانبي، والبحث عن الملفات داخل مجلدات الخزنة الخاصة، ومشاركة الملفات مباشرةً من الخزنة الخاصة.