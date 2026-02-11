فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل

قال الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تمثل تصعيدا غير مسبوق في سياسية توسيع الاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن قرارات الاحتلال تقضي فعليا على حل الدولتين لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

ولفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إلى أن ما يجري الآن في الضفة الغربية هو خرق قانوني للشرعية الدولية.