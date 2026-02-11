انخفاض مؤقت في الحرارة.. والأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وأمطار على هذه المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضات طفيفة جدا فى قيم درجات الحرارة، ولكنها مؤقتة فى درجات حرارتها عن الأيام الماضية، ولكن تظل أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بحوالي من 2 إلى 3 درجات.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن العظمى نهارا على القاهرة الكبرى تكون ما بين 22 و23 درجة مئوية، موضحة أن الطقس دافئ مشمس فى معظم المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد.

وأضافت أن الأجواء ليلا تكون باردة، خاصة فترة الليل المتأخر أو الصباح الباكر، والصغرى بين 14 و15 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وأقل فى المدن الجديدة، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار بالاماكن الساحلية، أغلبها خفيف ومتوسطة أحيانا فى مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة جدا فى مناطق من حلايب وشلاتين.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح مثير لبعض الرمال والأتربة، وبعض محافظات شمال البلاد، ولكن من الممكن أن يؤدي بشكل كبير لانخفاض فى الرية الأفقية، خاضة فى الصحراء الغربية أو صحراء مطروح.