مرور القاهرة يعلن تحويلات مرورية بسبب أعمال محور شينزو آبي
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
بالصور

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
أسماء عبد الحفيظ

الحواوشي من الأكلات المصرية الشعبية التي يعشقها الجميع، لكنه رغم بساطته يقع كثيرون في أخطاء صغيرة تفسد طعمه وتجعله جافًا أو بلا نكهة.
ورغم أن مكوناته قليلة، إلا أن سر نجاحه يكمن في تفاصيل دقيقة لا ينتبه لها البعض.

إذا كنتِ تريدين حواوشي طريًا من الداخل، مقرمشًا من الخارج، وغنيًا بالنكهة مثل المحلات، فانتبهِي للأخطاء التالية، للشيف أسماء محمود .

1- اختيار نوع لحم غير مناسب

أكبر خطأ هو استخدام لحم خالٍ تمامًا من الدهون.
اللحم القليل الدسم يجعل الحواوشي جافًا وقاسيًا بعد التسوية.

الأفضل استخدام لحم يحتوي على نسبة دهون معتدلة، لأن الدهون تذوب أثناء الطهي وتعطي طراوة وطعمًا غنيًا.

2- تقطيع البصل بشكل خاطئ

البصل عنصر أساسي في الحواوشي.
لكن تقطيعه كبيرًا جدًا يترك طعمًا لاذعًا وقوامًا مزعجًا داخل الرغيف.

الأفضل فرم البصل ناعمًا جدًا أو عصره قليلًا للتخلص من الماء الزائد حتى لا يجعل العجين رطبًا أكثر من اللازم.

3- تجاهل التوابل الصحيحة

الكثير يكتفي بالملح والفلفل فقط، وهنا يفقد الحواوشي شخصيته.

التوابل الأساسية التي تصنع الفارق:

  • بهارات لحمة
  • كمون
  • كزبرة ناشفة
  • رشة قرفة خفيفة جدًا
  • فلفل أسود

هذه الخلطة تعطي رائحة مميزة تشبه حواوشي المحلات.

4- حشو الرغيف بكمية كبيرة من اللحم

البعض يعتقد أن زيادة الحشو تعني طعمًا أفضل، لكن الحقيقة عكس ذلك.

الحشو الزائد يمنع نضج اللحم جيدًا من الداخل، ويجعل الرغيف ينفتح أثناء التسوية.
الكمية المتوسطة والمتساوية هي السر.

5- عدم دهن الخبز من الخارج

هذه خطوة يهملها كثيرون.
دهن الرغيف بطبقة خفيفة من الزيت أو السمن قبل إدخاله الفرن يعطي لونًا ذهبيًا وقشرة مقرمشة تشبه المطاعم.

6- وضع الحواوشي في فرن غير ساخن

إدخال الحواوشي إلى فرن بارد يجعله يجف قبل أن ينضج اللحم.

يجب تسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة عالية، ثم إدخاله ليحصل على صدمة حرارية تحفظ العصارة داخل اللحم.

7- تقليبه بشكل خاطئ

عدم تقليب الرغيف أثناء التسوية يؤدي إلى تحمير جانب وترك الآخر شاحبًا.
يُفضل قلبه مرة واحدة على الأقل لضمان تسوية متساوية.

8- إخراجه فورًا وتغليفه

تغليف الحواوشي فور خروجه من الفرن يجعله طريًا أكثر من اللازم ويفقد القرمشة.
الأفضل تركه دقيقة ليتنفس ثم تقديمه.

كيف تحصلين على حواوشي ناجح في المنزل؟

 استخدمي لحمًا متوسط الدسم
أضيفي بصلًا وفلفلًا أخضر مفرومًا ناعمًا
 اضبطي التوابل جيدًا
 سخني الفرن مسبقًا
 ادهني الوجه الخارجي بزيت خفيف

الحواوشي الناجح ليس صدفة، بل نتيجة تفاصيل صغيرة تصنع فرقًا كبيرًا في الطعم والقوام.


وباتباع هذه النصائح، ستحصلين على نتيجة أفضل من الجاهز وربما أوفر وأضمن صحيًا.

الحواوشي طريقة عمل الحواوشي أخطاء فى عمل الحواوشي

